Der Mann, der das Nein zu verantworten hat, ist gerade aus seiner präsidialen Residenz in Firuza nahe der Hauptstadt Aschgabat in die Datsche nach Manysh umgesiedelt, mitsamt Hofstaat aus Beratern, Köchen, Putzfrauen. Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow, so berichtet das US-finanzierte Radio Azatlyk, fürchte die Ansteckung seiner betagten Eltern mit dem Virus. Die blieben in der Residenz zurück, während ihr Sohn die Amtsgeschäfte nun vom Dorf aus per Videokonferenz weiterführt.