Spätestens hier gesellt sich zum schieren Entsetzen auch noch Unverständnis. Ist die Türkei nicht Mitglied der Nato und damit Teil des Westens? Strebt sie nicht seit Jahrzehnten in die Europäische Union und beklagt ständig, dort ausgegrenzt zu werden? Und – ganz nebenbei – ist die in der Türkei verfolgte kurdische PKK dann nicht ebenso eine Befreiungsbewegung? Entsprechend schnell fällten die nationalen und internationalen Kommentatoren ihr Urteil. Wenn die Nato ihre Selbstbeschreibung als „Wertegemeinschaft“ ernst nähme, dann könnte sie solch menschenverachtenden Äußerungen nicht akzeptieren. In der Nordatlantischen Allianz sei kein Platz mehr für die Türkei – das Maß sei endgültig voll.