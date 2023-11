Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Zuletzt deutete sich mit dem Türkei-Israel-Aserbaidschan Pipeline-Projekt nach vielen Jahren der diplomatischen Kälte eine Renaissance der bilateralen Beziehungen zwischen der Türkei und Israel an. Doch nach dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und der daraus resultierenden Offensive im Gaza-Streifen stehen die türkische Zivilgesellschaft, Medien und Opposition geschlossen hinter Erdogans Konfrontationskurs gegen Israel und fordern völkerrechtliche Konsequenzen für Israel. Hay Eytan Cohen Yanarocak, in der Türkei geboren, ist Türkei-Experte am Moshe Dayan Zentrum der Universität Tel Aviv und Berater am Jerusalem Institut für Strategie und Sicherheit. Im Interview erklärt der die Zusammenhänge.

Herr Yanarocak, Erdogan bezeichnet die Hamas als „Befreiungsorganisation“. Wie empfinden türkische Juden dieses politische Statement?