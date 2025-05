„Ich vertraue mich Allah und meinem Volk an. Seid gewiss, ich werde standhaft bleiben.“ Dies waren die letzten Worte des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu an die Öffentlichkeit, bevor er am frühen Morgen des 19. März verhaftet wurde. Der Appell an Gott und Volk verdeutlicht, warum Erdoğan diesen neuen Hoffnungsträger fürchtet. Diese Form populistischer Zuversicht war für Politiker der Republikanischen Volkspartei (CHP) bislang untypisch, verschaffte İmamoğlu jedoch Zugang zu konservativen, religiösen und gemäßigt nationalistischen Wählerschichten – Gruppen, die traditionell Erdoğan und seine AKP unterstützen. Auf diese Weise sicherte er sich vier Wahlerfolge – zuletzt 2024 – gegen die AKP.

Strategie der Einschüchterung, Justiz als Machtinstrument Spätestens bei den Präsidentschaftswahlen 2028 will İmamoğlu selbst gegen Erdoğan antreten – und seine Erfolgsaussichten sind vielversprechend: Der Herausforderer baut seinen Vorsprung in den Umfragen kontinuierlich aus – im März betrug er bereits 45,7 zu 41,8 Prozent. Der Prä-sident, gezeichnet von Alter und Amtsmüdigkeit, scheitert an der wirtschaftlichen Misere, unterdrückt Kritiker und Opposition und schränkt bürgerliche Freiheiten ein.