Terrortunnel der Hamas
Israelische Soldaten stehen am Eingang eines Terrortunnels in Rafah, in dem die Leiche des ermordeten Soldaten Hadar Goldin aufbewahrt wurde / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Sam Mednick

Tunnelsystem der Hamas in Gaza Das unterirdische Kalifat

Das strategische Zentrum des Gazakriegs liegt im Untergrund – in dem gigantischen Tunnelsystem der Hamas, das Militär, Politik und Recht gleichermaßen herausfordert. Ist der unterirdische Krieg im Gazastreifen ein Labor künftiger Konflikte?

VON TAL LEDER am 12. Januar 2026 10 min

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

In der einst so idyllisch wirkenden Gegend des Moschaws Nativ HaAsara kreisen Hubschrauber am Himmel. Militärkonvois, Panzer und bewaffnete Soldatentrupps der Israelischen Streitkräfte (IDF) bestimmen weiterhin die Landschaft. In dieser genossenschaftlich organisierten ländlichen Siedlungsform – an der Grenze zu Gaza – wirkt jeder Quadratmeter Boden angespannt, als ob die Erde vibrieren würde. Die Gesichter zurückgekehrter Menschen verraten ein stilles Misstrauen gegenüber der Oberfläche des Alltags. Seit dem 7. Oktober 2023, als die palästinensischen Hamas-Terroristen in die Ortschaft eindrangen und 17 Bewohner ermordeten, hat sich die Realität verändert. Nicht nur politisch oder militärisch, sondern räumlich. Nach dem schlimmsten Pogrom an Juden seit dem Holocaust, bei dem knapp 1200 Menschen – hauptsächlich Zivilisten – brutal abgeschlachtet und 251 entführt wurden, scheint Gaza näher gerückt.

