- Das unterirdische Kalifat
Das strategische Zentrum des Gazakriegs liegt im Untergrund – in dem gigantischen Tunnelsystem der Hamas, das Militär, Politik und Recht gleichermaßen herausfordert. Ist der unterirdische Krieg im Gazastreifen ein Labor künftiger Konflikte?
In der einst so idyllisch wirkenden Gegend des Moschaws Nativ HaAsara kreisen Hubschrauber am Himmel. Militärkonvois, Panzer und bewaffnete Soldatentrupps der Israelischen Streitkräfte (IDF) bestimmen weiterhin die Landschaft. In dieser genossenschaftlich organisierten ländlichen Siedlungsform – an der Grenze zu Gaza – wirkt jeder Quadratmeter Boden angespannt, als ob die Erde vibrieren würde. Die Gesichter zurückgekehrter Menschen verraten ein stilles Misstrauen gegenüber der Oberfläche des Alltags. Seit dem 7. Oktober 2023, als die palästinensischen Hamas-Terroristen in die Ortschaft eindrangen und 17 Bewohner ermordeten, hat sich die Realität verändert. Nicht nur politisch oder militärisch, sondern räumlich. Nach dem schlimmsten Pogrom an Juden seit dem Holocaust, bei dem knapp 1200 Menschen – hauptsächlich Zivilisten – brutal abgeschlachtet und 251 entführt wurden, scheint Gaza näher gerückt.
