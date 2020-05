Es ist schon mehr als befremdlich, wenn ein sogenannter religiöser und geistlicher Führer im heiligen Monat Ramadan, dem Monat der schönen Dinge und Versöhnung, seine Freitagspredigt dazu nutzt, um gegen Homosexualität zu hetzen. So geschehen kürzlich in der Türkei. Der Islam ist extrem plural, Muslime interpretieren und praktizieren ihre Religion von Marokko bis Indonesien und darüber hinaus sehr vielfältig. Aber es gibt den einen oder anderen Kodex, den alle kennen und einhalten sollten.

Im heiligen Monat Ramadan sollten die Menschen sich noch mehr als im Rest des Jahres anstrengen, Gutes zu tun. Dazu gehört, andere Menschen, vor allem Kinder und Kranke, nicht zum Fasten zu zwingen, Streithähne zu versöhnen, nicht zu fluchen, nicht über andere schlecht zu reden, verzeihen, Verzicht üben und vieles mehr. Das klingt nach Bergpredigt. In der Tat, es gibt viele Parallelen in unseren Religionen.

„Der Islam verflucht Homosexualität“

Man sollte meinen, dass der Mann an der Spitze der türkischen Religionsbehörde das auch weiß. Offensichtlich ist ihm dieser Teil seiner Religion aber gerade entfallen. Denn der Fahnenträger des Herrn Erdogan, Ali Erbas, Chef der Diyanet, der obersten staatlichen Religionsbehörde der Türkei, der Menschen in Sachen Islam ein gutes Vorbild sollte, sät Unfrieden und hetzt gegen Lesben und Schwule.

Der Islam verfluche Homosxualität,verkündete er. Sie verursache Krankheiten wie Aids und sei eine Degenerationserscheinung. „Lasst uns zusammen handeln, um die Menschen vor diesem Bösen zu schützen.“ Was für ein geistlicher Führer ist dieser Mann, der Hass auf Menschen sät und somit deren Leib und Leben gefährdet? Die Antwort kann nur lauten, er ist ein Handlanger Erdogans und des politischen Islam, der zum Staatsislam geworden ist.

Keinen schwulen Nachbarn

Im Jahre 2009 sagten 87 Prozent der Befragten bei einer Umfrage der Istanbuler Bahcesehir-Universität, dass sie keinen Schwulen als Nachbarn haben wollen. Leider hat sich bis heute nicht viel daran geändert. Um es deutlich zu machen: Der Diktator und sein Handlanger sprechen bewusst und gezielt das Thema an, um der LGBTQI-Community in der Türkei das Leben noch schwerer zu machen als es ohnehin schon ist.

Als Atatürk, der Gründungsvater der Türkischen Republik, diese Behörde einrichten ließ, hatte er die Idee, den politischen Islam nicht nur zu verhindern, sondern zu vernichten. Die Trennung von Politik, dem Staat und der Religion war eines seiner wichtigsten Ziele und zudem Grundvoraussetzung der Demokratie. Nun nutzt Erdogan das Konzept von Atatürk, um den politischen Islam zu installieren und die in der Türkei leider nie wirklich gefestigte Demokratie gänzlich zu vernichten. Was für eine tragische Geschichte. Die Türkei war das einzige islamisch-laizistische Land, in der modernes Leben in Demokratie und Vielfalt möglich schien. Atatürk hat leider Lücken in seinem System übersehen und Schlupflöcher hinterlassen. Erdogan ist dabei, diese zu schließen.

Homosexualität wird auch in anderen Religionen und Ideologien nicht akzeptiert

Nun werden viele sagen, dass es nichts Besonderes ist, was da in der Türkei passiert. Das kommt nicht nur bei den Muslimen vor, dass sich ein Diktator und oberster Geistlicher so äußern. Der Papst findet Homosexualität auch nicht besonders gut, die orthodoxen Juden lehnen sie ebenso ab, wie die Evangelikalen. Putin scheint nicht begeistert von schwulen Männern, in Polen werden LGBTQI*-freie Zonen errichtet. Die Liste wäre unendlich fortzuführen. Aber sollten wir die Äußerungen des Diktators und seines obersten Geistlichen deshalb akzeptieren?

Nein, das wäre verantwortungslos. Denn solche Sätze haben nicht nur in der Türkei negative Auswirkungen und Folgen für die LGBTQI*-Community. Nebenbei bemerkt sprechen solche Menschen immer nur von Homosexualität und von „sexuellen Neigungen.“ Damit zeigen sie, dass sie weder sprachlich noch thematisch im 21. Jahrhundert angekommen sind. Es handelt sich um sexuelle Identitäten, nicht um Neigungen. Was sexuelle Neigungen wirklich sind und welche sexuellen Neigungen von orthodox-religiösen heterosexuellen Männer und Frauen bevorzugt werden, ist ein anderes Thema. Aber welche Auswirkungen haben solche Äußerungen in Deutschland?

Auswirkungen für Deutschland

Die Diyanet aus der Türkei bestimmt die Politik und religiösen Inhalte der Ditib in Deutschland. Das sollte langsam sogar jeder Kommunalpolitiker und jede Kommunalpolitikerin wissen. Dennoch zum Mitschreiben: Alles, was der Mann aus Ankara sagt, gilt auch für die Moscheen der Ditib in Deutschland. Ausnahmslos! Denn die Ditib und Diyanet sind eine Einheit.

Nun stellt sich die Frage, wie man in Rheinland-Pfalz und anderswo unter dem Radar von Corona auf die Idee kommt, die Ditib hof- und salonfähig zu machen, eventuell Staatsverträge abzuschließen und ihnen den Religionsunterricht zu überlassen? Wohlwissend, dass jeder Imam in Deutschland, der von ihr bezahlt wird, seinem Dienstherrn verpflichtet ist. Sollte einer von ihnen keinen Arbeitsvertrag haben, ist er aufgrund von sonstigen Vereinbarungen an die Anweisungen und Politik des Dienstherrn aus Ankara gebunden. Wenn sich nun einzelne Ditib-Moscheen von Ankara tatsächlich finanziell loslösen sollten, reicht das selbstverständlich nicht aus. Solange diese Moscheegemeinden von der Ditib finanziert werden, bleiben sie Handlanger von Erdogan. Sie sind erst dann von Ankara unabhängig, wenn sie ihren Namen und ihre Satzungen ändern, also neue Vereine oder sonstige Rechtsformen gründen.

Was wird im islamischen Religionsunterricht in Deutschland gelehrt?

Folgende Frage drängt sich nach alledem auf: Wenn die Ditib/Diyanet über die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts bestimmt, was wird da zum Thema LGBTQI*-Identitäten wohl gelehrt werden? Mancher islamische Funktionär in Deutschland benötigt darauf nicht einmal eine Antwort aus Ankara. Burhan Kesici beispielsweise, Leiter des Koordinationsrats der Muslime, der die vier größten Islamverbände in Deutschland vertritt, sagte in einem Interview dazu, dass Islam und Homosexualität nicht vereinbar seien.

Im selben Interview sagte er übrigens, dass Imame nicht unbedingt Deutsch sprechen müssten und die Kenntnis der Landessprache ohnehin keine Voraussetzung für Integration sei. Ein sehr interessanter Ansatz. Ich persönlich habe nur gute Erfahrungen mit Herrn Kesici. Er ist zu mir stets freundlich und offen. Nach der Eröffnung unserer Moschee waren wir beide im Sommer 2017 zu Gast bei Stern-TV. Dort sagte er, dass er kein Theologe sei und auf theologische Fragen keine Antworten geben möchte. Immerhin war er bereit, mit mir aufzutreten. Herr Kesici hat laut Wikipedia-Eintrag Politikwissenschaften studiert. In seiner Hausarbeit über die Beziehung zwischen Staat und Religion im Islam aus dem Jahre 1996 geht er davon aus, dass der Islam eine Einheit zwischen Staat und Religion vorsieht. Sie seien nicht voneinander zu trennen.

Wie deutsche Politik den politischen Islam fördert

Am Ende seiner besagten Arbeit schreibt Herr Kesici: „Ich möchte meine Arbeit mit einer gewagten These abschließen: Ein Staat kann keine Religion haben! Es sind die Menschen, die den Staat ausmachen. Wenn die Menschen nach dem Islam leben, dann wird die Ordnung von selbst islamisch, denn die Gesetze werden von Menschen gemacht, die eine bestimmte Wertvorstellung haben. Wenn diese Wertvorstellung auf dem Islam basieren, so werden die Gesetze auch nach islamischen Werten gemacht.“

So sehr ich die freundliche und offene Art des Herrn Kesici schätze, so sehr regt mich „die deutsche Politik“ auf, die Burhan Kesici neben Aiman Mazyek (Zentralrat der Muslime) zum Hauptgesprächspartner und Entscheidungsträger für die Muslime in Deutschland bestimmt. Auf diese Art und Weise mischt sich ein großer Teil „der deutschen Politik“ in die Entwicklung des Islam in Europa indirekt ein und ebnet dem politischen Islam den Weg.

Mein Appell an alle Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen „der deutschen Politik“ und die konservativen und orthodoxen Herren und Damen, die meinen, die Deutungshoheit über „den Islam“ zu haben: Akzeptieren Sie, dass der Islam plural ist, Gott alle seine Geschöpfe liebt, egal welche sexuelle Identität die Menschen haben. Davon werden sie selbst weder schwul, lesbisch oder transsexuell noch plötzlich zu einem echten Demokraten. Wir leben in Deutschland, und hier entwickelt sich gerade vieles zum Guten für die LGBTQI*-Community. Auch für muslimische LGBTQI*Menschen. Friede sei mit Ihnen. Ich wünsche allen einen gesegneten und friedlichen Ramadan.