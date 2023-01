So etwas würde Danuše Nerudová heute sicher nicht mehr passieren. Die Professorin für Wirtschaftswissenschaft, verheiratet mit einem Rechtsanwalt und Mutter zweier Söhne, war bis vor einem halben Jahr noch Rektorin der Mendel-Universität in Brünn. Nun kandidiert sie für das tschechische Präsidentenamt – und das nicht ohne Erfolgsaussichten. Lange Zeit war sie nur eine von etwa 20 Persönlichkeiten, die Interesse an einer Bewerbung bekundeten, eine Ökonomin, die mit ihrer Expertise hin und wieder im Fernsehen zu sehen war; eine aparte, aber etwas unterkühlte Person, ehrgeizig, selbstbewusst, konflikt- und durchsetzungsfähig. Mit 38 Jahren zur Rektorin gewählt, so jung wie noch niemand vorher in Tschechien, und als erste Frau sowieso.