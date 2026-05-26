Trumps Steuer-Deal - Selbstbedienung im Weißen Haus

Ein Präsident verklagt eine Behörde seines eigenen Staates, handelt den Vergleich mit seinem ehemaligen Strafverteidiger aus und sichert sich dabei Immunität vor Steuerprüfungen. Was nach einem schlechten Politkrimi klingt, ist Realität in Donald Trumps Washington.