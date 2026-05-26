Donald Trump
US-Präsident Donald Trump / picture alliance / AdMedia | AdMedia

Trumps Steuer-Deal Selbstbedienung im Weißen Haus

Ein Präsident verklagt eine Behörde seines eigenen Staates, handelt den Vergleich mit seinem ehemaligen Strafverteidiger aus und sichert sich dabei Immunität vor Steuerprüfungen. Was nach einem schlechten Politkrimi klingt, ist Realität in Donald Trumps Washington.

VON LISA DAVIDSON am 31. Mai 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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Donald Trump saß im Januar an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Mar-a-Lago, als er laut New York Times über seine milliardenschwere Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS sprach. Er sei eigentlich derjenige, der einen Vergleich mit sich selbst aushandeln müsse, sagte er damals halb scherzend. Vier Monate später wirkt der Satz weniger wie ein Witz als wie eine erstaunlich präzise Beschreibung dessen, was tatsächlich passiert ist.

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