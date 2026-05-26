- Selbstbedienung im Weißen Haus
Ein Präsident verklagt eine Behörde seines eigenen Staates, handelt den Vergleich mit seinem ehemaligen Strafverteidiger aus und sichert sich dabei Immunität vor Steuerprüfungen. Was nach einem schlechten Politkrimi klingt, ist Realität in Donald Trumps Washington.
Donald Trump saß im Januar an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Mar-a-Lago, als er laut New York Times über seine milliardenschwere Klage gegen die US-Steuerbehörde IRS sprach. Er sei eigentlich derjenige, der einen Vergleich mit sich selbst aushandeln müsse, sagte er damals halb scherzend. Vier Monate später wirkt der Satz weniger wie ein Witz als wie eine erstaunlich präzise Beschreibung dessen, was tatsächlich passiert ist.
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