- Triumph auf der Bühne, Zweifel im Land
Donald Trump hielt die längste State-of-the-Union-Rede der Geschichte – und bewegte politisch kaum etwas. Er sprach von einer goldenen Ära, doch das Land blickt längst durch unterschiedliche Wirklichkeitsfilter auf denselben Abend.
Es war kurz nach halb neun, als Donald Trump in den Plenarsaal des Kongresses einzog und die Menge auf der republikanischen Seite zu einem langen, rhythmischen „U.S.A.“-Sprechchor ansetzte. Noch bevor er ein Wort gesprochen hatte, hielt der texanische Abgeordnete Al Green ein Pappschild in die Höhe: „Black People Aren't Apes.“ Eine Reaktion auf ein zuvor von Trump verbreitetes Video. Green wurde aus dem Saal geführt. Die Chöre gingen weiter.
