USA
Donald Trump bei seiner Rede zur Lager der Nation / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matt Rourke

Trumps Rede zur Lage der Nation in den USA Triumph auf der Bühne, Zweifel im Land

Donald Trump hielt die längste State-of-the-Union-Rede der Geschichte – und bewegte politisch kaum etwas. Er sprach von einer goldenen Ära, doch das Land blickt längst durch unterschiedliche Wirklichkeitsfilter auf denselben Abend.

VON LISA DAVIDSON am 25. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

So erreichen Sie Lisa Davidson:

Zur Artikelübersicht

Es war kurz nach halb neun, als Donald Trump in den Plenarsaal des Kongresses einzog und die Menge auf der republikanischen Seite zu einem langen, rhythmischen „U.S.A.“-Sprechchor ansetzte. Noch bevor er ein Wort gesprochen hatte, hielt der texanische Abgeordnete Al Green ein Pappschild in die Höhe: „Black People Aren't Apes.“ Eine Reaktion auf ein zuvor von Trump verbreitetes Video. Green wurde aus dem Saal geführt. Die Chöre gingen weiter.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Thomas Veit | Mi., 25. Februar 2026 - 18:14

"dass ein gemeinsamer Maßstab für Wirklichkeit zu verschwinden droht – und mit ihm die Grundlage für politische Verständigung."

Dasselbe ist auch in Deutschland im Gange - eindeutig.

Komischerweise bleibt der Ausspruch: "Alles was in den USA stattfindet / sich durchsetzt findet 10 Jahre später auch bei uns statt bzw. setzt sich durch." idR UNWIDERSPROCHEN, auch von Historikern und Politanalysten... ...!?

Na dann... ... 🤔

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.