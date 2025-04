Der Aggressor, der einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Nachbarn führt, wird belohnt. So interpretiert nicht nur die Führung in Kiew den angeblichen Friedensplan Donald Trumps für den seit elf Jahren andauernden russisch-ukrainischen Krieg, so sieht man es wohl auch in den meisten europäischen Hauptstädten. Laut dem Wallstreet Journal, das sich auf Quellen im Weißen Haus beruft, umfasst der Plan sieben Punkte. Allerdings sind mehrere von ihnen nach dem Stand der Dinge für Kiew nicht akzeptabel – und auch nicht für die Europäer, die sich der weiteren Unterstützung der Ukraine verschrieben haben.

Auch krankt der Plan daran, dass er Moskau so gut nichts abverlangt. Doch enthält er auch gute Ansätze, er könnte durchaus den Weg zum Ende der Kämpfe ebnen, falls einige der Punkte nachverhandelt werden könnten und falls Trump endlich auch seine Ankündigungen wahr machen würde, auf Moskau Druck auszuüben, um die Russen zu Zugeständnissen zu bewegen.

Zu den ersten beiden Punkten wurde bereits aus Kiew signalisiert, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj sich nie darauf einlassen würde, so wie auch die überwältigende Mehrheit des ukrainischen Parlaments dagegen stimmen würde: Die Ukraine soll laut dem Plan die Annexion der Krim rechtlich anerkennen; russische Truppen blieben, von zwei kleinen Gebieten unweit der Millionenstadt Charkiw abgesehen, weiterhin in den bislang besetzten Regionen, ohne dass deren Rechtsstatus vorerst geklärt würde. Der Konflikt solle also an der bisherigen Frontlinie eingefroren werden.

Die Befürchtungen der Ukrainer, Trump habe sich die russische Position weitgehend zu eigen gemacht, bestätigen zwei weitere Punkte: Kiew müsse vertraglich zusichern, dass die Ukraine sich nicht um die Nato-Mitgliedschaft bemühen werde. Gleichzeitig aber erhalte sie keinerlei Sicherheitsgarantien Washingtons. Immerhin müsse der Kreml zugestehen, dass die Ukrainer Truppen europäischer Staaten als Schutzmacht auf das ihnen verbliebene Territorium einladen. Dies hatte Moskau bislang energisch abgelehnt.

Dieser Punkt wäre aus der Sicht Kiews eine entscheidende Verbesserung gegenüber der Konstruktion der gescheiterten Waffenstillstandsabkommen Minsk I und Minsk II, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Macrons Vorgänger François Hollande vor einem Jahrzehnt ausgehandelt hatten, die aber Wladimir Putin sofort brechen ließ.

Kiew bleibt nichts anderes, als auf die weitere Unterstützung der Europäer zu setzen

Berlin und Paris hatten sich damals naiv auf das absurde Format eingelassen, nach dem nicht Russland, sondern die „Separatisten“ Konfliktpartei seien. Dabei war man auch in den westlichen Hauptstädten bestens darüber informiert, dass es sich bei den „Separatisten“ um Einheiten der russischen Militärgeheimdienste und der Streitkräfte handelte. Dass man diese Scharade mitgemacht hat, ist eine der vielen Fehleinschätzungen der gescheiterten deutschen Ostpolitik.

Der letzte Punkt des Trump-Plans sieht die Aufhebung der von der US-Regierung über Russland sowie Russen verhängten Sanktionen vor und skizziert für die Zukunft eine breite wirtschaftspolitische Kooperation von Amerikanern und Russen. Putin hat laut Berichten der russischen Exilpresse Trump sogar anbieten lassen, US-Firmen könnten die Bodenschätze auf den bislang noch nicht eroberten ukrainischen Gebieten ausbeuten.

Trump hat verlauten lassen, dass die USA sich aus dem Konflikt völlig zurückziehen würden, falls eine der beiden Seiten nicht an der Realisierung des Plans mitwirken würde. Es liegt auf der Hand, dass Putin seine Bereitschaft dazu laut und schnell erklärt, dass Selenskyj dies aber nicht tut, auch nicht tun könnte, weil schon allein der Verlust von Staatsgebiet eine Verfassungsänderung voraussetzt und die dafür nötige Zweidrittelmehrheit des Parlaments kaum zu erreichen ist.

Kiew bleibt nichts anderes in dieser Lage, als auf die weitere Unterstützung der Europäer zu setzen. Der britische Premier Kai Starmer, der französische Präsident Emanuel Macron und auch der mutmaßlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz haben bekräftigt, dass sie die Ukraine nicht schutzlos lassen.

Selenskyj kann auch darauf hoffen, dass der angebliche Plan Trumps in keineswegs marginalen Kreisen der Republikanischen Partei in Washington auf Widerstand stößt. Denn es ist offenkundig, dass Trump, sollten die Presseberichte über den Plan zutreffen, den russischen Forderungen weitestgehend entgegenkommt, dass er also seine eigene vollmundige Ankündigung, beide Seiten zu Kompromissen zu zwingen, in keiner Weise einhalten würde.

Zuvor war es der Demokrat Barack Obama, der die Ukraine verraten hatte

Es waren ja die Republikaner, die den zunächst zögernden Trump während seiner ersten Präsidentschaft dazu gedrängt haben, sich dem Programm der Briten und Kanadier zur Aufrüstung und Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte anzuschließen.

Zuvor war es der Demokrat Barack Obama, der die Ukraine verraten hatte. So sieht man es in Kiew, und der schwerwiegende Begriff „Verrat“ ist durchaus angemessen. Denn die USA waren die wichtigste Garantiemacht für die Unversehrtheit der Grenzen der Ukraine im Rahmen des Budapester Memorandums von 1994. Dieses Abkommen hatte damals das Weiße Haus unter Bill Clinton ausgehandelt: Die ehemaligen Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan und Ukraine geben die seit Sowjetzeiten auf ihren Territorien stationierten Atomwaffen zur Verschrottung an Russland ab, im Gegenzug garantieren die USA, Russland und Großbritannien die Sicherheit der betroffenen jungen Staaten.

Obama verhöhnte nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 Russland als „Regionalmacht, die ihre unmittelbaren Nachbarn bedroht“ und fügte den gänzlich unlogischen Kommentar an, Putin habe „aus Schwäche“ gehandelt. Es war eine nicht nur arrogante, sondern auch erzdumme Äußerung Obamas, denn Putin wollte in der Folge zeigen, dass Russland mit ihm an der Spitze sehr wohl eine kraftstrotzende Weltmacht sei. Er verstand, dass die USA auch hinnehmen würden, wenn russische Truppen in den Donbas einmarschierten. Wenige Monate später ließ er überdies seine Streitkräfte massiv in den syrischen Bürgerkrieg eingreifen, zu den Folgen gehörte die Flüchtlingskrise von 2015.

Es gehört zu den kuriosen Wendungen der amerikanischen Außenpolitik, dass sich die Vorzeichen der Russlandpolitik umgekehrt haben: Obamas Vize Joe Biden setzte als Präsident auf die Unterstützung Kiews, Trump sieht in seiner zweiten Amtszeit die Russen als mögliche Partner in der geostrategischen Rivalität mit den Chinesen, eine Kalkulation, die überaus naiv anmutet. Denn bislang spricht alles dafür, dass Putin gern Geschenke und Zugeständnisse Trumps akzeptieren, aber deshalb keineswegs Peking den Rücken kehren wird. Er hätte auch keinen Anlass dazu: Es sind die Chinesen, die nun die ersten Abnehmer russischer Rohstoffe sind, die überdies die elektronischen Komponenten für russische Rüstungsgüter liefern.

Vieles spricht indes dafür, dass nicht nur den gestandenen Außenpolitikern in der Republikanischen Partei missfällt, was alles Trump Putin ohne Gegenleistung offerieren will, sondern dass auch der auf diesem Feld eigentlich unerfahrene Außenminister Marco Rubio zu den Skeptikern gehört.

Die Einstellung der Kämpfe liegt vor allem im Interesse der Ukrainer

Rubio hat kurzfristig seine Teilnahme an einem Treffen über die Koordination der weiteren Hilfe für Kiew abgesagt, zu dem die britische Regierung Vertreter der großen Nato-Mitglieder eingeladen hat. Seine Absage kann zweierlei bedeuten: Er akzeptiert die nun Trump unterstellte Linie, über die Köpfe der Ukrainer und ohne Einbeziehung der Europäer einen „Deal“ mit Putin auszuhandeln. Oder aber Rubio hofft, buchstäblich im letzten Moment Trump von seinem Plan abbringen zu können, der ja auch eine übergeordnete immense politische Bedeutung hat: Er würde massive Verletzungen des Völkerrechts akzeptieren, könnte somit nicht nur Putin dazu ermuntern, bei Gelegenheit mit entsprechenden Vorwänden seine Armeen wieder gegen die Ukraine oder andere ehemalige Sowjetrepubliken losschlagen zu lassen, sondern auch vor allem den Chinesen zeigen, dass ein Angriff auf das demokratische Taiwan von der internationalen Gemeinschaft letztlich hingenommen würde.

In Kiew sieht man den Plan auch im Zusammenhang mit den Äußerungen Trumps, die USA wollten Kanada und Grönland ihrem Staatsgebiet einverleiben. Denn nach dem Stand der Dinge lehnt die überwältigende Mehrheit der betroffenen Einwohner dies ab. Auch im Falle der Krim wird daran erinnert, dass bei den letzten freien Regionalwahlen auf der Halbinsel 2010 ganze 4,0 Prozent (in Worten: vier) ihre Stimme der Kleinpartei „Russische Einheit“ gegeben haben, die als einzige aller politischen Gruppierungen für den Anschluss an Russland geworben hatte.

Die Krim-Russen, die zum Zeitpunkt der Annexion nur rund 52 Prozent der Einwohner stellten – und nicht die überwältigende Mehrheit, wie es in der gerade in der deutschen Debatte immer wieder hieß –, wollten sich mit großer Mehrheit keinesfalls dem gierigen Machtapparat Putins unterwerfen, sondern die ihnen von Kiew zugestandene finanz- und kulturpolitische Autonomie verteidigen. Die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet wäre also nicht nur die Hinnahme einer völkerrechtswidrigen Annexion, sondern auch eine Verletzung des Prinzips der Selbstbestimmung der Völker. Den traditionsbewussten Spitzenleuten im State Department in Washington dürfte dieser Teil des Trump-Plans also wenig gefallen.

Im Donbas mit seiner russischsprachigen Bevölkerung waren Parteien, die den Anschluss an Russland propagierten, nie über 15 Prozent hinausgekommen. Denn auch unter den russischsprachigen Ukrainern hatte sich im Laufe der Zeit ein starker ukrainischer Patriotismus entwickelt, dessen historische Bezugspunkte die Kämpfe der freien Kosaken gegen die Zaren sind.

Doch sollte man in Kiew den Trump-Plan keineswegs pauschal verwerfen. Denn die Einstellung der Kämpfe liegt ja vor allem im Interesse der Ukrainer, und die militärische Rückeroberung der besetzten Gebiete scheint derzeit völlig ausgeschlossen zu sein. Die Ukrainer werden es dabei verschmerzen können, wenn die USA im Falle eines längerfristigen Waffenstillstands keine formalen Garantien für ihre Souveränität abgegeben, die Erfahrung mit dem Verrats Obamas hat sie ja gelehrt, dass diese nicht mehr wert sein können als das Papier, auf dem sie aufgeschrieben werden.

Der springende Punkt bleibt die völkerrechtliche Anerkennung der Annexion der Krim

An diesem Punkt sind die Europäer gefragt, Starmer und Macron sind ja auch dabei, eine „Koalition der Willigen“ zu bilden. Es ist auch unwahrscheinlich, dass London, Paris oder Berlin Gebietsverluste der Ukraine rechtlich anerkennen werden, so lange Kiew selbst dies nicht tut. Ebenso werden sie ihre Sanktionen nicht aufheben.

Das Verteidigungsministerium in London stellte nun auch klar, was von der österlichen Waffenruhe zu halten sei, die Putin am Karsamstag unvermittelt verkündet hatte: Die Russen haben laut London weiter geschossen und bombardiert, und es besteht kein Zweifel daran, dass dies nicht gegen den Willen Putins geschehen konnte.

Der Plan Trumps sieht angeblich auch vor, dass das Atomkraftwerk Saporischschja, das auf dem besetzten Territorium liegt, von Amerikanern betrieben werden solle. Ebenso würden sich amerikanische Firmen an der Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur für die Energieversorgung beteiligen. Beides wäre sicherlich zum Vorteil Kiews. Nicht erwähnt ist das Projekt, dass US-Konzerne den Löwenanteil der Lagerstätten für Seltene Erden ausbeuten sollen – dies sehen Kiew wohlgesonnene Vertreter der Republikanischen Partei durchaus als eine Art Garantieersatz für die Ukraine, ein keineswegs absurdes Argument.

Der springende Punkt in dem Plan Trumps bleibt also die völkerrechtliche Anerkennung der Annexion der Krim. In Kiew hat man verstanden, dass derzeit keine Chance besteht, die Krim wieder unter Kontrolle zu bringen, doch will man über die politische Zukunft der Halbinsel erst entscheiden, wenn es einen stabilen Waffenstillstand mit den Europäern als Garantiemacht gibt.

Putin kann angesichts der Interessengegensätze zwischen Washington auf der einen und Kiew mit seinen europäischen Unterstützern auf der anderen Seite sein Spiel auf Zeit fortsetzen, so lange Trump zwar ab und an mit wirtschaftspolitischem Druck auf Moskau droht, aber letztlich keine Schritte in diese Richtung unternimmt. Der Kremlchef setzt darauf, dass der sprunghafte Trump irgendwann das Interesse an der Lösung des Konflikts verliert und dann auch die amerikanische Militärhilfe einstellen lässt. Der Sieben-Punkte-Plan liefert daher, sollte er vom Weißen Haus in dieser Form bestätigt werden, Putin die Bestätigung dafür, dass er mit seinem Kurs der Aggression und Konfrontation Erfolg hat.