Hilal Khashan ist Professor für Politische Wissenschaften an der American University in Beirut und Autor bei Geopolitical Futures .

Anfang Januar hatte US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verkündet, den Gazastreifen übernehmen und dessen Bewohner nach Ägypten und Jordanien umsiedeln zu wollen. Eine Woche später bekräftigte er seine Absicht bei einem Pressegespräch in Washington mit dem jordanischen König Abdullah II., dem es unangenehm zu sein schien, Trumps Vorschlag anhören zu müssen – es aber vermied, dem Präsidenten in dieser Frage zu widersprechen. Aus Angst vor einer ähnlich peinlichen Situation sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi seinen eigenen, für den 18. Februar geplanten Besuch in Washington ab.

Die Palästinenserfrage stand bis zum Sechstagekrieg 1967 im Mittelpunkt der arabischen Außenpolitik. Seitdem haben sich die arabischen Länder um verschiedene Friedensverträge mit Israel bemüht und sind dabei auf die Unterstützung der USA angewiesen. Auch wenn sie Trumps Plan, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und diesen in eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln, nicht gutheißen können, so können sie seine Initiative doch nicht einfach abtun. Trump hat die arabischen Führer aufgefordert, einen alternativen Plan für den Gazastreifen vorzulegen – wohl wissend, dass sie das wahrscheinlich nicht können.

Viele Beobachter haben Trumps Vorschlag, Palästinenser in Nachbarländer umzusiedeln, mit der Bereitschaft des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser verglichen, sie Anfang der 1950er Jahre auf dem Sinai aufzunehmen. Doch die Bedingungen, die Nasser zur Umsiedlung von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen veranlassten, unterscheiden sich grundlegend von der heutigen Situation in der Region. Nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1948 schlug das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) vor, die Flüchtlinge, die während des Konflikts nach Gaza geflohen waren, im Einklang mit der Resolution 194 der UN-Generalversammlung umzusiedeln. Die Initiative hätte die 80.000 Bewohner des Gazastreifens, die dort vor dem Krieg lebten, nicht betroffen. Die Araber betrachteten die Initiative angesichts des breiten Spektrums an Hilfsdiensten, die die Organisation bereitstellte, im Allgemeinen als humanitäres Unterfangen und nicht als Liquidationsplan, wie ihn die Gegner von Trumps Vorschlag sehen.

1953 wollten UNRWA und Ägypten 120.000 Flüchtlinge aus dem Gazastreifen umsiedeln

Doch auch diese von der UNO geförderte Initiative scheiterte letztendlich. 1953 unterzeichneten das UNRWA und Ägypten unter Nasser einen Plan zur Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen aus dem Gazastreifen. Zwei Jahre später einigten sie sich darauf, dass die ägyptische Stadt Qantara, östlich von Suez und 220 Kilometer südwestlich von Gaza gelegen, der Standort für eine neue Siedlung für die Flüchtlinge sein sollte. Als Vergeltung für die Weigerung der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, den Bau des Assuan-Hochdamms zu finanzieren, zog Nasser seine Unterstützung für das Projekt zurück.

Die Palästinenserfrage ist in der arabischen Welt seit langem ein heikles Thema, und die arabischen Regierungen wissen, dass sie einen US-Plan zum Abzug der Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht unterstützen können. Dennoch waren die Reaktionen der arabischen Länder auf diesen Vorschlag schwach und unentschlossen. Sie verschoben sogar einen für Ende dieses Monats geplanten Notgipfel der Arabischen Liga, auf dem ein alternativer Plan für den Gazastreifen erörtert werden sollte, unter dem Vorwand, dass einige arabische Staatschefs bereits Verpflichtungen hätten.

Al-Sisi startete eine heftige Medienkampagne, um die ägyptische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Kairo nicht auf Drohungen und Erpressungen eingehen wird. (Beamte des Pentagons hatten ägyptischen Beamten gegenüber angedeutet, dass die Militärhilfe, einschließlich der Reparatur von Ausrüstung und Ersatzteilen, von Ägyptens Haltung zum Trump-Plan betroffen sein könnte.) Ägyptische Beamte halfen auch bei der Organisation von Demonstrationen gegen den Vorschlag, in der Hoffnung, Washington die Botschaft zu vermitteln, dass das ägyptische Volk (und nicht nur die Regierung) den Umsiedlungsplan ablehnt. Ägyptens oberster Mufti bezeichnete den Vorschlag als unverantwortlich und provokativ und sagte, er verstoße gegen internationale Normen und humanitäre Standards – Äußerungen, die arabische Führer selbst nicht zu äußern wagen.

Al-Sisi hat behauptet, dass die Umsiedlung der Gaza-Bewohner nach Ägypten eine direkte Bedrohung für sein Regime darstellen würde, da die Palästinenser eine Kultur des Widerstands verbreiten und ihre eigenen Interessen in Ägypten verfolgen würden. In einer öffentlichen Ansprache bezeichnete al-Sisi die Vertreibung der Palästinenser als eine Ungerechtigkeit, an der sich Kairo nicht beteiligen könne, und betonte, dass er keine Handlungen dulden werde, die der nationalen Sicherheit Ägyptens schaden, ohne jedoch zu erläutern, wie die Umsiedlung der Gaza-Bewohner in den Sinai dies bewirken würde. Er bekräftigte aber auch seine Entschlossenheit, mit Trump zusammenzuarbeiten, und sagte, der US-Präsident wolle nach wie vor eine Zweistaatenlösung erreichen. Obwohl Ägypten davon ausgeht, dass Israel die Gründung eines palästinensischen Staates nicht zulassen wird, betont es zumindest offiziell weiterhin die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, um einen gerechten Frieden zwischen den Palästinensern und Israel und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu erreichen.

Der ägyptische Plan zum Wiederaufbau Gazas ist nicht praktikabel

Ägyptische Beamte erklärten gegenüber dem Direktor des US-Geheimdienstes, Kairo werde das Friedensabkommen mit Israel aufkündigen, wenn die Trump-Administration weiterhin die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens vorantreibt oder den Geldfluss der US-Hilfe stoppt. Allerdings kann al-Sisi das Camp-David-Abkommen höchstens vorübergehend aussetzen, da er weiß, dass die Folgen einer vollständigen Aufhebung des Abkommens für Kairo untragbar wären. Die Ägypter befürchten, dass Trumps globale Ambitionen über die Annexion Kanadas und Grönlands und die Aneignung der Bodenschätze der Ukraine hinausgehen. Sie glauben, dass er ein Auge auf die Wüste Sinai geworfen haben könnte, da diese strategisch günstig liegt und reich an natürlichen Ressourcen und touristischen Attraktionen ist.

Ägypten hat die Lehren aus dem Krieg von 1967 gezogen. Es ist nicht ernsthaft an einer militärischen Konfrontation mit Israel interessiert, ganz gleich, was mit den Palästinensern im Gazastreifen geschieht, und es wird trotz des Aufruhrs nicht die Voraussetzungen für einen weiteren katastrophalen Konflikt schaffen. Die ägyptische Regierung gab sogar eine Erklärung ab, in der es hieß, der ägyptische und der amerikanische Präsident hätten sich bei einem kürzlich geführten Telefonat über eine Reihe von Themen geeinigt, wobei Trumps Gaza-Vorschlag nicht erwähnt wurde.

Anderswo im Nahen Osten gaben die meisten arabischen Länder, darunter auch Jordanien, oberflächliche Erklärungen ab, in denen sie Trumps Aufforderung zur Vertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen zurückwiesen. Sie kündigten jedoch keine Maßnahmen an, um dem Plan zu begegnen. Ihre Reaktionen werden wahrscheinlich nicht über verbale Anprangerungen hinausgehen – eine altehrwürdige Praxis für arabische Beamte.

Kairo hat erklärt, es bereite einen Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens innerhalb von drei bis fünf Jahren vor, ohne die Bewohner zu vertreiben. Der Vorschlag ist jedoch aus mehreren Gründen nicht praktikabel und wäre schwer umzusetzen. Experten zufolge könnte der Wiederaufbau mehr als ein Jahrzehnt dauern. Es wäre nahezu unmöglich, den Gazastreifen nur mit den dort verbliebenen Palästinensern wiederaufzubauen. Obwohl die Zerstörungen auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt werden, gibt Ägypten an, dass der Wiederaufbau nur die Hälfte dieses Betrags kosten werde. Die arabischen Golfstaaten haben zugesagt, 20 Milliarden Dollar beizusteuern, aber ihr Engagement ist zweifelhaft, da sie in der Vergangenheit viele Versprechen gebrochen haben. Die größte Frage ist, woher der Rest des Geldes – mehr als 30 Milliarden Dollar – kommen soll. Es ist unwahrscheinlich, dass die Trump-Administration das Geld ganz oder teilweise zur Verfügung stellen wird, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie einen Großteil ihrer Auslandshilfe aussetzen will.

Al-Sisi hat kein Mitgefühl für die Palästinenser

Unterdessen leidet Ägypten unter einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise. Seit al-Sisi nach seinem Staatsstreich im Jahr 2013 die Macht übernommen hat, hat seine Politik eine hohe Inflation, mehrere Währungsabwertungen, steigende Auslandsschulden und hohe Arbeitslosigkeit ausgelöst. Die Unzufriedenheit im Land ist groß, und es drohen soziale Unruhen. Der dringende Bedarf an US-Hilfe wird al-Sisi wahrscheinlich dazu bringen, Trumps Plan für den Gazastreifen zu akzeptieren, auch wenn er sich weiterhin wehren wird, um sich weitere wirtschaftliche Vorteile von Trump zu sichern.

Trump hat Ägypten von seiner jüngsten Entscheidung ausgenommen, die Auslandshilfe für viele Länder zu kürzen. Anfang dieses Monats genehmigten die USA zwei Waffenverkäufe an Ägypten im Wert von rund 930 Millionen Dollar. Außerdem sind die einzigen arabischen Herrscher, die Trump bisher ins Weiße Haus eingeladen hat, der jordanische König und der ägyptische Präsident. Noch dazu bekundete er sein Interesse an einer Vermittlung in dem seit 15 Jahren andauernden Konflikt zwischen Kairo und Addis Abeba über die Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre.

Aber Trump braucht al-Sisi oder König Abdullah gar nicht erst zu motivieren, seinen Plan zu akzeptieren, denn er weiß, dass sie ihn nicht ablehnen können, trotz ihrer öffentlichen Erklärungen und des Medienrummels. Trump weiß, dass die arabischen Regime unterdrückerische Diktaturen sind, die für ihr Überleben auf die Zustimmung und den Schutz der USA angewiesen sind.

Al-Sisi hat kein Mitgefühl für die Palästinenser und betrachtet die Hamas als eine Schwesterorganisation der Muslimbruderschaft. Kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 schlug al-Sisi vor, die Bevölkerung des Gazastreifens in die radioaktiv verseuchte Negev-Wüste umzusiedeln, bis Israel die Beseitigung der Hamas abgeschlossen hat. Außerdem schlug er 2017, drei Jahre vor Trumps Ankündigung des Abraham-Abkommens, ein Friedensabkommen zwischen arabischen Staaten und Israel vor, auch wenn er dies später bestritt. Es klafft also eine große Lücke zwischen dem, was al-Sisi hauptsächlich für die lokale Öffentlichkeit sagt, und dem, was er meint. Trumps Äußerungen sind dagegen oft zur Einschüchterung gedacht und sollten nicht als konkrete Politik interpretiert werden. Aber unabhängig davon, wie sein Gaza-Plan letztendlich aussehen wird, würden arabische Führer es nicht wagen, ihn damit in Frage zu stellen.