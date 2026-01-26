- Willkommen in der Wolfswelt
Die amerikanische Außenpolitik unter Donald Trump scheint erratisch zu sein. Um sie zu verstehen, muss man die unterschiedlichen Strömungen innerhalb seiner Maga-Bewegung kennen: Primatisten, Priorisierer und Restrainers.
Der amerikanische Angriff auf Venezuela und die Entführung des Präsidenten Nicolás Maduro haben weite Teile der Welt in Aufruhr versetzt. Doch der Jubel über die Beseitigung des Tyrannen und die Hoffnung auf Demokratie für das geschundene venezolanische Volk sind schnell verflogen. Stattdessen zeichnet sich ab, dass sich die zweite Reihe des dortigen Regimes durch einen Deal mit Washington an der Macht halten dürfte. Donald Trump verzichtete selbst auf die üblichen Demokratiefloskeln und erklärte offen, es gehe um den Zugriff auf Venezuelas gewaltige Erdölvorräte. Für den Angriff holte der amerikanische Präsident nicht einmal die Zustimmung des US-Kongresses ein, lediglich die Ölmultis habe er vorab informiert.
