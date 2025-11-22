- Chance für den Frieden oder naives Appeasement?
Donald Trumps 28-Punkte-Plan für ein Ende des Ukrainekriegs sorgt für Alarm in Europa – und wirft die Frage auf, ob er Frieden bringen oder Kiew zur Kapitulation drängen würde. Während Merz, Macron und Starmer auf Nachbesserungen drängen, wächst der Druck auf Selenskyj.
Die Aufregung ist groß über den 28-Punkte-Plan, mit dem Donald Trump den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden will. Die Aufregung ist berechtigt, denn in der jetzigen Form bedeutet dieser Plan nichts anderes als eine Kapitulation der Ukraine, er steht auch nicht im Einklang mit den Sicherheitsinteressen der Mitglieder der Europäischen Union. Aber vielleicht ist die Aufregung auch verfrüht, denn Trump hat ja dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis Donnerstag Zeit gegeben, dem Plan zuzustimmen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.