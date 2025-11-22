Trump, Selenskyj, Putin
Präsident Selenskyj zwischen Trump und Putin / picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU | Presidential Office of Ukraine (Montage)

Trumps 28-Punkte-Plan Chance für den Frieden oder naives Appeasement?

Donald Trumps 28-Punkte-Plan für ein Ende des Ukrainekriegs sorgt für Alarm in Europa – und wirft die Frage auf, ob er Frieden bringen oder Kiew zur Kapitulation drängen würde. Während Merz, Macron und Starmer auf Nachbesserungen drängen, wächst der Druck auf Selenskyj.

VON THOMAS URBAN am 22. November 2025 13 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Die Aufregung ist groß über den 28-Punkte-Plan, mit dem Donald Trump den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden will. Die Aufregung ist berechtigt, denn in der jetzigen Form bedeutet dieser Plan nichts anderes als eine Kapitulation der Ukraine, er steht auch nicht im Einklang mit den Sicherheitsinteressen der Mitglieder der Europäischen Union. Aber vielleicht ist die Aufregung auch verfrüht, denn Trump hat ja dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis Donnerstag Zeit gegeben, dem Plan zuzustimmen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.