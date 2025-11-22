Trumps 28-Punkte-Plan - Chance für den Frieden oder naives Appeasement?

Donald Trumps 28-Punkte-Plan für ein Ende des Ukrainekriegs sorgt für Alarm in Europa – und wirft die Frage auf, ob er Frieden bringen oder Kiew zur Kapitulation drängen würde. Während Merz, Macron und Starmer auf Nachbesserungen drängen, wächst der Druck auf Selenskyj.