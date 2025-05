Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

In Deutschlands akademischer Gemeinschaft haben die jüngsten Vorgänge in den Vereinigten Staaten mehr als nur Verwunderung ausgelöst. Erst strich die US-Administration einigen Hochschulen die staatlichen Mittel, nun soll mit dem Verbot zur Aufnahme ausländischer Studenten an der Elite-Universität Harvard ein Exempel statuiert werden.

Auf die reichste und bedeutendste US-amerikanischen Hochschule sind derzeit die Hoffnungen aller anderen gerichtet. Sie hat mit einem Vermögen von 53 Milliarden Dollar ausreichend Geld, um den Forderungen der Regierung eine Zeit lang zu widerstehen. Und vor allem geht sie gegen die Vorgaben auch gerichtlich vor. Harvard kämpft de facto nicht nur für sich selbst, sondern für das gesamte Hochschulsystem.