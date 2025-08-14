- Wie der Gipfel zustande kam und was von ihm zu erwarten ist
Am Freitag treffen US-Präsident Trump und Russlands Herrscher Putin auf symbolträchtigem Boden in Alaska zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu verhandeln. Was über das Zustandekommen, den Ablaufplan und die Aussichten bekannt ist.
Morgen, am 15. August 2025, treffen sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem erwartungsvollen Gipfel in Anchorage, Alaska. Das Treffen wird weltweit mit größter Aufmerksamkeit verfolgt, nicht nur, weil es der erste amerikansich-russische Gipfel auf US-Territorium seit 1988 ist, sondern auch, weil es vor dem Hintergrund des mittlerweile über dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stattfindet. Seit Donald Trump 2017 zum ersten Mal ins Amt kam, hat er Putin bereits sechsmal persönlich getroffen, zuletzt 2019 in Osaka.
Schauplatz und Ausgangslage
Der Ort der Begegnung ist so ungewöhnlich wie symbolträchtig: Alaska, ein US-Bundesstaat, der im globalpolitischen Bewusstsein oft nur am Rande vorkommt, geografisch jedoch das nächste amerikanische Territorium zu Russland ist. Zwischen den beiden Ländern liegt hier nur die rund 82 Kilometer breite Beringstraße. Dass die Wahl ausgerechnet auf den am dünnsten besiedelsten Bundestaat fiel, ist auch historisch brisant: Bis 1867 gehörte das Gebiet zu Russland, ehe es für 7,2 Millionen US-Dollar verkauft wurde – ein Geschäft, das in der russischen Nationalerzählung bis heute als demütigender Verlust empfunden wird. Die symbolische Aufladung ist daher enorm: Ausgerechnet auf einem ehemaligen militärischen Bollwerk gegen Moskau und auf einst russischem Boden wollen Washington und der Kreml nun die Bedingungen einer möglichen Waffenruhe sondieren.
