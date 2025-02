Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

Als ich am Morgen des 9. November 2016 aufwachte und erfuhr, dass Donald Trump die Wahl zum amerikanischen Präsidenten gegen Hillary Clinton gewonnen hatte, war ich baff. Ein Egomane, der so gar nicht unseren Vorstellungen eines integren, gesetzestreuen, moralisch gefestigten, uneitlen, wertebasierten, objektiven, verantwortungsvollen, geschichtsbewussten, sich um Zusammenhalt bemühenden, der Wahrheit verpflichteten, dem globalen Allgemeinwohl dienenden, mit den etablierten Institutionen kooperierenden und einen respektvollen Umgang mit seinen Gegnern pflegenden deutschen Politikerideals entsprach – ein Anti-Merkel.

Wie konnte das passieren? Ein Unfall der Geschichte? War da den vereinigten Abgehängten, Ungebildeten, Unaufgeklärten, Wutbürgern, Nationalisten, Klimaleugnern, Impfgegnern, Homophoben, Sexisten und Rassisten von Amerika, den Deplorables, wie Hillary Clinton sie nannte, ein Coup gelungen, wie viele Wahlforscher es zu erklären versuchten und es auch deutsche Medien gerne verbreiteten?

Missverständnis 1: Trump sei ein Unfall

Spätestens seit dem 5. November 2024 wissen wir, es war kein Unfall. Natürlich haben alle Abgehängten, Ungebildeten, Unaufgeklärten, Wutbürger, Nationalisten, Klimaleugner, Impfgegner, Homophoben, Sexisten und Rassisten in den USA auch wieder für Trump gestimmt, aber die Wählerschaft Trumps ist heute breit und divers. Sie erstreckt sich über alle Einkommens- und Bildungsschichten, über Stadt und Land, jung und alt, alle ethnischen Gruppen bis hin zu Tech-Milliardären, die ihm nun teils aus Opportunismus den „Ring küssen“ oder sogar mit einem System liebäugeln, bei dem alle gleich, aber einige gleicher sein dürfen. Es wäre falsch, all diese Leute als dumm, naiv, ignorant, unvernünftig, uninformiert oder als schlechte Menschen darzustellen.

Man könnte mehrere kulturelle und wirtschaftliche Gründe für Trumps Wahl anführen. Man könnte auch auf seine Gegenkandidatin verweisen, die als Bidens Vizepräsidentin kaum eigene Akzente setzen konnte, im Wahlkampf auf eine eigene politische Profilierung weitestgehend verzichtete und mit einer „Ich bin nicht Trump“-Plattform, immer lächelnd, alles auf die Persönlichkeitskarte setzte – und verlor. Gerade die Breite von Trumps Wählerschaft macht aber klar, dass es nicht die eine Antwort gibt.

Einmal abgesehen von den Hardcore-Trumpisten, die wie er anscheinend auch selbst glauben, dass Gott persönlich Donald Trump dazu berufen hat, Amerika zu retten, wissen viele Amerikaner um seine kaum zu leugnenden Persönlichkeitsdefizite. Aber es ist ihnen egal. Sie trennen die Politik von der Person und wählten ihn trotzdem.

Missverständnis 2: Trump wisse nicht, was er tut

Egal, wo man politisch steht, muss man zunächst einmal anerkennen, dass Trump es verstanden hat, aus einer tiefen Unzufriedenheit mit den tatsächlichen oder gefühlten Problemen der unter kultureller Hochspannung stehenden amerikanischen Gesellschaft eine breite gesellschaftliche Bewegung aus ganz unterschiedlichen Gruppen zu formen und dabei auch noch fast die gesamte republikanische Partei zu unterwerfen. Wer hätte bei uns nach der verlorenen Wahl im Jahr 2020 und dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 noch auf sein Comeback gewettet? Wer hätte noch vor einigen Jahren geglaubt, dass ausgerechnet die USA mit ihrer demokratischen Tradition sich nun einen vermeintlich intoleranten, möchtegern-absolutistischen Herrscher mit nepotistischen Tendenzen zum Präsidenten wählen?

Auf der anderen Seite ist es kein Zufall, dass gerade Amerika – wo man aus historischen Gründen, etwa im Vergleich zu den eher staatsgläubigen Deutschen, immer ein großes Misstrauen gegenüber staatlicher Obrigkeit hatte und viel Wert auf individuelle Freiheiten legte – zur Avantgarde einer Revolte gegen einen als selbstgefällig und uneffektiv empfundenen Staat geworden ist. Die Verschwörungstheorie des Deep State, der mit verborgenen Machtstrukturen eines Staates im Staate im Wesentlichen eigene Interessen verfolgt, ist ein irrealer Ausdruck dieser realen Gefühlslage, die Trump sich zunutze zu machen wusste.

Aus der unternehmerischen Sicht Trumps hat er alles richtig gemacht. Er dominiert, medienerprobt, den amerikanischen Politzirkus wie kein Zweiter. Mit jeder Unwahrheit, mit jeder Übertreibung, die keinem Faktencheck standhält, aber die Emotionen seiner Anhänger widerspiegelt, stärkt er – trotz goldener Kloschüssel – sein Image als authentischer Mann des Volkes. Mit jedem noch so scheinheiligen Bekenntnis zur Religion zementierte er – trotz unverhohlener, fortlaufender Verstöße gegen die Gebote des Alten und des Neuen Testaments – den Rückhalt seiner bibeltreuen Gefolgschaft. Dabei vergaß er interessanterweise bei seiner Vereidigung dann aber, die Hand auf die Bibel zu legen – eine freudsche Fehlleistung?

Egal, es war insgesamt eine politische Meisterleistung, und wer ihn für dumm hält, weil er komplexen Themen mit Ignoranz begegnet, ist jetzt der Dumme. Ein totaler Sieg, wie er es sieht, ohne dass er sich an der im Deutschen verfänglichen Wortwahl stören würde – wenn sie ihm denn überhaupt bewusst wäre. Niemand sollte mehr, ob seiner egozentrischen Persönlichkeit, seines unorthodoxen und zum Teil widersprüchlichen Politikstils, an Trumps Fähigkeit und Willen zweifeln, seine, wenn auch fragwürdigen, Ziele seiner MAGA-Agenda durchzusetzen.

Missverständnis 3: Die Amerikaner wüssten nicht, was sie tun

Aber welche „schreckliche“ MAGA-Politik soll das denn sein, die die Amerikaner da mehrheitlich unterstützen? Grönland erobern, den Umwelt- und Klimaschutz abschaffen, multilaterale Organisationen und Abkommen zur weltweiten Kooperation ignorieren, Steuersenkungen für die Reichen, internationale Hilfsprogramme aussetzen, mit Zöllen die Inflation anheizen, traditionellen demokratischen und rechtsstaatlichen Alliierten bis hin zu den eigenen Nachbarn die Freundschaft kündigen, unabhängige Regierungsagenturen gleichschalten, die Hausangestellten und Gärtner der Vorstädte, Taxifahrer und Kellner in Handschellen in ihre Heimatländer zurückschicken, das gerade aufgegangene regenbogenfarbene Genderspektrum wieder binär bündeln, das Land durch die Abschaffung staatlicher Gewaltenteilung intern einigen, Schöpfungslehre statt Evolution in den Schulen? Also Forward into the Past? Imperialismus und Kapitalismus des 19. Jahrhunderts? Ist es das, was Amerika wieder groß machen wird? Ist das MAGA, oder nur gaga?

Für die meisten seiner Wähler verursachen Kontroversen über einzelne Programmpunkte nur ein Achselzucken. Gelegentliche Widersprüche, Fake News oder Rechtsverstöße ihres Anführers, wie der Widerruf des in der Verfassung festgeschriebenen Rechts auf Staatsbürgerschaft für in den USA geborene Menschen – der von einem Bundesrichter gleich wieder einkassiert wurde –, bleiben Ausnahmen, die die Regel bestätigen und die man in Kauf nimmt. Die meisten Trump-Wähler operieren auf einer Metaebene, auf der sich die Dinge etwas einfacher darstellen:

Auf der einen Seite steht das Modell eines kollektivistisch ausgerichteten, anonymen Staates, dessen Werte sie aber nicht mehr uneingeschränkt teilen, der ihre individuellen Freiheitsrechte zurückdrängt, sich immer mehr in ihre Angelegenheiten einmischt, der auch Amerika immer bürokratischer macht, der mit seinem Geld nie auskommt, der gefühlt immer weniger ihren Interessen dient und dem sie unter anderem eine kostspielige Rolle als globale Ordnungsmacht finanzieren, deren Nutzen sie nicht wirklich sehen.

Auf der anderen Seite steht ein Politikaußenseiter, als der Trump immer noch gilt, dessen finanzielles Wohl nicht vom Staatsbetrieb abhängt, der seiner Wählerschaft verspricht, wieder für ihre Interessen und ihren Wohlstand zu kämpfen und den unliebsamen Staat zurückzudrängen. Sein persönlicher Erfolg verleiht seiner Prophezeiung eines goldenen Zeitalters Kredibilität. Er redet ihnen kein schlechtes Gewissen ein, weil sie Fleisch essen oder einen SUV fahren, sondern vermittelt ihnen Selbstbewusstsein und Stolz. Er lässt auf klare, vom üblichen Politikerjargon befreite Worte Taten folgen, von denen die Trump-Wähler zumindest glauben, sie seien in ihrem Interesse.

Es bleibt abzuwarten, wessen Interessen die MAGA-Politik letztlich wirklich dient und ob sich nicht auch bei konservativen Wählern früher oder später Bedauern oder sogar Widerstand gegen die eine oder andere der vielen kontroversen Maßnahmen regt. Man kann aber nicht ausschließen, dass sich bestimmte Elemente wie die Konsolidierung des Haushaltes – wenn sie denn passiert – und eine radikale Entbürokratisierung unter dem Strich positiv für das Land auswirken und sich die MAGA-Politik in den Augen der Mehrheit als Erfolg darstellen wird.

Es ist weniger die rationale Zustimmung zu einer vermeintlich irrationalen Politik, deren Resultate heute kaum jemand voraussagen kann, die uns zu Trump 2.0 gebracht hat. Es kann auch nicht der Zustand der amerikanischen Wirtschaft gewesen sein, auf die auch ohne Trump z.B. ein Deutschland ja nur mit Neid und Bewunderung blicken kann. Was viele Trump-Wähler verbindet, ist die Entfremdung, Ermüdung und Enttäuschung mit dem traditionellen politischen Establishment – so ehrbar und kompetent es in Teilen auch sein mag –, das aber ein immer weiter wachsendes, übergriffiges bürokratisches Staatswesen einschließlich übertriebener woker Ausblühungen zu verantworten hat und das sich zu weit von den Problemen der Bürger entfernt hat. Man riskiert nun ganz bewusst die Disruption, hält sich, wenn nötig, Nase, Ohren und Augen zu. Es gilt: The ends justify the means.

Missverständnis 4: Wir wüssten, was wir zu tun haben

Die Empörungswelle Trump 2.0 rollt nun bereits über Deutschland hinweg. Jede unorthodoxe oder politisch inkorrekte verbale oder körpersprachliche Äußerung Trumps oder seiner nicht weniger exzentrischen Gehilfen, jede Provokation, jede Falschaussage findet in deutschen Medien einen dankbaren Resonanzkörper. Europa müsse lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch – eine alte Forderung, seit Jahrzehnten ganz oben in den „EU-Politikcharts“, aber passiert ist wenig. Europa sollte Einigkeit demonstrieren – das wäre mal etwas Neues, aber ich würde nicht darauf wetten. Es herrscht Ratlosigkeit darüber, wie man dem „friendly fire“ eines Narzissten mit völlig überzogenen, unrealistischen Forderungen und der Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes begegnen soll, der das transatlantische Verhältnis als ein Verlustgeschäft betrachtet.

Soll man ihm schmeicheln, beim Golf mit ihm gegen ihn verlieren? Dazu müsste ein deutscher Kanzler überhaupt erst einmal Golf spielen können – das spräche für Merz. Oder soll man ihm mit Selbstbewusstsein begegnen, ihm vielleicht mit der feministischen Handelspolitik eines Robert Habeck drohen? Oder cool und besonnen das Problem in Scholz-Manier erst einmal ignorieren, an unseren Zusammenhalt appellieren und kleinreden? Man weiß es nicht, also beschäftigt man sich im deutschen Wahlkampf lieber mit taktischen Themen als mit den großen strategischen Fragen, auf die heute niemand eine Antwort hat und morgen wohl auch nicht.

Nach einem Jahrzehnt, in dem Trump unsere erhöhte Aufmerksamkeit auf sich zieht, wissen wir eigentlich, wie er tickt. „Im Westen nichts Neues“, könnte man sagen. Er ist ganz der Alte, nur noch älter, wahrscheinlich besser vorbereitet, dieses Mal ohne aufmüpfige Kabinettsmitglieder, noch entschlossener, sich in der Geschichte zu verewigen – vielleicht auch am Mount Rushmore? Und was kostet eigentlich der Friedensnobelpreis?

Seine Unberechenbarkeit macht ihn aber in einem gewissen Maße auch berechenbar. Überhöhte Ausgangsforderungen sind eine bekannte psychologische Taktik, die man auch als Anchoring bezeichnet und die die Wahrnehmung des Gegenübers beeinflussen soll. Selbst wenn der Anker unvernünftig ist, wird er irgendwann als Ausgangspunkt akzeptiert und führt zu Zugeständnissen der Gegenseite.

Unsere Abhängigkeit von den USA – wirtschaftlich und sicherheitspolitisch – und unsere zum Teil amateurhaften und im Vergleich zu Trump weichgespülten politischen Repräsentanten, die Trump mit moralischen Argumenten ins Gewissen reden wollen, lassen Schlimmes befürchten. Wie sagte einmal Paulo Maluf, der unsensible ehemalige Bürgermeister von São Paulo, noch zu unwoken Zeiten: „Wenn es als sicher gilt, dass du vergewaltigt wirst, entspanne dich und versuche, es zu genießen.“ Nicht meine Worte, eher Trump-Style. In jedem Fall wird es nichts für schwache Nerven.

Missverständnis 5: Trump sei „nur“ eine Gefahr von außen

Viele Talkshows und Leitartikel beschäftigen sich nun mit der bevorstehenden Abwehrschlacht gegen einen feindlichen Freund von außen. Möglicherweise unterschätzen wir aber den Feind von innen. Spätestens seit der Wiedervereinigung mit den vermeintlich „demokratieunfähigen“ Ostdeutschen, die in den vier Jahrzehnten davor genügend Zeit hatten, sich eine tiefe Skepsis gegenüber Staat und Regierung anzueignen und jüngst verstärkt durch die Corona-Pandemie, die Migrationskrise und die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, hat auch bei der gesamtdeutschen Bevölkerung das Vertrauen in Staat, Regierung, die traditionellen Parteien und staatliche Organisationen wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk großen Schaden genommen und zum Erstarken von in Teilen extremistischen Parteien wie der AfD und der BSW geführt.

Die AfD, die eigentlich eher für antiamerikanische Töne bekannt ist, findet es jetzt ganz wunderbar, einen neoimperialistischen US-Präsidenten zu bekommen, und freut sich über die Zustimmung Elon Musks, dessen Teslafabrik in Grünheide sie eigentlich vehement abgelehnt haben. Und dann erklärt uns Alice Weidel in einer „Leer“stunde in historischem Revisionismus noch, dass das privatwirtschaftliche Dritte Reich, das Kommunisten und Sozialisten verfolgte, eigentlich ein linkes Regime war. Crazy!

Darauf kommt es dann reflexartig zu gut organisierten Spontandemos gegen Rechts in ganz Deutschland, bei denen ich mich aber nicht des Eindrucks erwehren kann, dass einige ihrer Organisatoren gerade den Grund dafür darstellen, dass die AfD überhaupt so viel Zuspruch erfährt.

Alles ist so widersprüchlich und konfus, dass man wie Horst Buchholz im Film „Eins, zwei, drei“ sagen möchte: „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Aber sie ist ernst. Auch in Deutschland geht es nicht mehr nur um die reine Vernunft in der Politik. Ähnlich wie in den USA hat sich ein Sentiment des partiellen Staatsversagens gebildet, bei dem unserem konventionellen politischen Establishment unter zunehmenden kulturellen Spannungen nicht mehr zugetraut wird, die Probleme der Gesellschaft befriedigend zu lösen.

Sollte Trump bei der Begrenzung der illegalen Migration, der Verschlankung der Verwaltung, dem Abbau der Bürokratie, der Konsolidierung des Haushalts und, last but not least, beim Wohlstandswachstum der Amerikaner Erfolg haben, wird auch bei uns – trotz aller Rechtsverstöße, Ungerechtigkeiten und Schäden für Demokratie und Umwelt, die er möglicherweise während seiner zweiten Amtszeit verursachen wird – der Ruf nach Disruption lauter werden. Wenn es die nächste Regierung nicht schafft, mutige Reformen durchzusetzen, sind wir vielleicht nur noch einen Koalitionsbruch von einem deutschen Trump entfernt. Je weiter wir uns mit einer fehlgeleiteten Migrations-, Sozial- und Wirtschaftspolitik von einer Marktwirtschaft, einer Leistungsgesellschaft, innerer Sicherheit und einer soliden Haushaltsführung entfernen und unseren wirtschaftlichen Niedergang nur noch mit Umverteilung, neuen Schulden und woken Gesellschaftsspielen zu bekämpfen versuchen, desto mehr wird man in unserer Gesellschaft nach Alternativen suchen.