Die Gespräche zwischen den USA und Russland über eine Einigung in der Ukraine sind weitgehend ins Stocken geraten. Am 16. Juni gab Moskau bekannt, dass Washington die nächste Verhandlungsrunde einseitig abgesagt habe, während die USA gleichzeitig eine wichtige ressortübergreifende Arbeitsgruppe auflösten, die Russland zu einem Waffenstillstand drängen sollte. Moskau seinerseits hat seine Position verhärtet. Der ehemalige Präsident und derzeitige stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, erklärte, die Gespräche zielten auf einen schnellen russischen Sieg ab, nicht auf einen Kompromiss, und signalisierte damit den weiterhin maximalistischen Ansatz des Kremls.

Zunehmende russische Raketenangriffe

Dieses diplomatische Scheitern in Verbindung mit den zunehmenden russischen Raketen- und Drohnenangriffen setzt die Regierung Trump unter Druck, Stärke zu zeigen. Ohne sichtbare Entschlossenheit könnte Russland seinen Vormarsch beschleunigen, der Zusammenhalt der Nato könnte ins Wanken geraten, und die Glaubwürdigkeit der USA, die bereits auf dem Prüfstand steht, würde weltweit leiden. Die jüngsten Luftangriffe der USA auf den Iran dienen als Präzedenzfall: Wenn eine Verhandlungslösung oder Gespräche in diese Richtung nicht zustande kommen, wird bei Bedarf Gewalt angewendet. In der Ukraine wird Washington also wahrscheinlich eine Strategie der Abschreckung verfolgen.

Das Risiko für die USA besteht darin, ihre Ziele zu verfolgen, ohne eine direkte Konfrontation mit Russland auszulösen – und ohne ihre eigene Einsatzbereitschaft zu gefährden. Innenpolitische Zwänge wie „America First“ und fiskalische Abnutzung schränken Washingtons Appetit auf ein längeres Engagement im Ausland weiter ein. In der Zwischenzeit konkurrieren der Nahe Osten, das Südchinesische Meer und die südliche Grenze der USA um die strategische Aufmerksamkeit. Um diesen Druck auszugleichen, haben die USA die Forderungen an ihre europäischen Verbündeten erhöht, mehr Verantwortung für ihre Verteidigung zu übernehmen. Dies erklärt die Zurückhaltung Washingtons bei der Genehmigung eskalierender Kampfhandlungen der Ukraine, insbesondere bei der Bereitstellung von Zieldaten für Himars-Schläge, trotz eindeutiger russischer Provokationen.

50.000 Soldaten nahe Sumy und Kursk zusammengezogen

Dies erklärt auch, warum Russland zwar rund 50.000 Soldaten in der Nähe von Sumy und Kursk zusammengezogen, aber noch keine größere Bodenoffensive gestartet hat. Der indirekte Beschuss und die Drohnenaktivitäten in der Region haben zugenommen, aber es gab kaum Panzerbewegungen. Ukrainische und frei zugängliche Satellitendaten haben den Aufmarsch verfolgt, doch gibt es keine öffentlichen Hinweise darauf, dass die US-Behörden Himars-Schläge als Reaktion darauf genehmigt hätten. Die auf beiden Seiten zu beobachtende Zurückhaltung ist eindeutig eine bewusste Entscheidung, die entweder auf logistische Vorsicht, den Wunsch, die Situation nicht weiter zu eskalieren, oder auf einen Durchbruch bei den Gesprächen über Hintertürchen zurückzuführen ist.

Jetzt, da die Gespräche auf hoher Ebene ins Stocken geraten sind und die Eskalation stillschweigend auf den Tisch gelegt wurde, steht Washington vor einem strategischen Dilemma: Soll es beim derzeitigen Status quo bleiben oder soll es eine abgestufte militärische Eskalation einleiten, um die Dynamik auf dem Schlachtfeld zu verändern und Russland zu ernsthaften Verhandlungen über die Beendigung der Feindseligkeiten zu drängen?

Mehrstufige Eskalation

Natürlich verläuft die Eskalation nicht linear, sondern besteht aus mehreren Stufen, die von den Zwängen und Beschränkungen der USA geprägt sind. Jede Stufe ist sorgfältig konzipiert, um auf die sich entwickelnden Ereignisse zu reagieren, und kann daher je nach Situation zurückgeschraubt oder ganz aufgegeben werden. Doch wie vorsichtig oder schrittweise die einzelnen Stufen auch sein mögen, jede Stufe birgt ein erhöhtes Risiko einer direkten Konfrontation in sich.

Stufe 1 würde beim derzeitigen Status quo aktiviert, wenn die Hauptdiplomatie ins Stocken gerät, die russischen Aktionen aber unterhalb der Schwelle einer größeren Eskalation bleiben. Sie würde in erster Linie aus fortgesetzter Unterstützung und zusätzlicher, nicht sichtbarer Hilfe bestehen. Ziel wäre es, die derzeitigen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten und die Abschreckung zu verstärken, ohne die Geometrie des Schlachtfelds zu verändern. Stufe 1 würde bedeuten, dass die USA weiterhin defensive Maßnahmen wie Cyberoperationen und den Einsatz von ISR-Plattformen einsetzen und wahrscheinlich zusätzlich zu den Mengen von Panzern und Artillerie, die Washington bereits in die Ukraine geschickt hat, weitere Panzer und Artillerie einsetzen würden. Außerdem würden weiterhin Daten zur Zielerfassung, Kommunikation und Satellitenbilder integriert, so dass die USA in der Lage wären, defensive Operationen zu unterstützen und sich gleichzeitig das Recht vorzubehalten, die Reichweite und Schlagkraft zu begrenzen, wenn sie dies wünschen. Mit anderen Worten: Stufe 1 würde ein stetiges Engagement signalisieren, ohne dass die russischen Grenzen überschritten würden.

Eskalation auf mittlerer Ebene

Stufe 2 würde im Falle verstärkter russischer Militäraktivitäten aktiviert werden – bei Massenoffensiven, tieferen Angriffen auf die ukrainische zivile Infrastruktur, Anzeichen eines diplomatischen Zusammenbruchs und Ähnlichem. Sie würde eine bedingte Unterstützung einführen, die die Bereitschaft für eine strategische Eskalation signalisieren soll, mit dem letztendlichen Ziel einer Eskalation auf mittlerer Ebene und einer operativen Störung, ohne dass die russischen roten Linien überschritten werden. Sie würde der Ukraine die Möglichkeit geben, mit von den USA gelieferten Systemen wie Patriots, Himars und Atacms tiefere logistische Knotenpunkte, Befehls- und Kontrollzentren und Truppenkonzentrationen anzugreifen. Die Versorgung mit Loitering-Munition und Drohnen, wie etwa der US Switchblade und der Phoenix Ghost, wäre ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass diese Stufe durch die Zeit begrenzt wird, die für die Lieferung der Waffen und die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu deren Bedienung benötigt wird. (Für die Beherrschung von Patriot-Raketensystemen beispielsweise ist etwa ein Jahr erforderlich.) Einfach ausgedrückt: Die Ausbildung erfordert Zeit, Ressourcen und die direkte Beteiligung ausländischer Militärausbilder.

Dramatische Entwicklung

Stufe 3 würde ausgelöst, wenn Russland durch groß angelegte Offensiven, die einen Zusammenbruch der Ukraine bedeuten könnten, durch eine verstärkte strategische Waffenkampagne (einschließlich des Beschusses mit ballistischen oder Hyperschallraketen), durch nukleare Signale, durch massive Angriffe auf kritische Infrastrukturen oder durch destabilisierende Maßnahmen, die die Nato bedrohen, dramatisch eskaliert. Es würde eine dauerhafte Integration von ISR und Angriffen sowie eine erweiterte Zielsetzung auf russische Infrastrukturen, Flugplätze und strategische Schienennetze eingeführt. Weitere Optionen wären der Einsatz der Himars-Präzisionsrakete, des THAAD-Systems (Terminal High Altitude Area Defense) oder von Kampfflugzeugen, die von der Ukraine betrieben werden könnten. Das Ziel wäre es, die strategische Tiefe des Engagements der USA in dieser Sache zu demonstrieren. Diese Art von Maßnahmen – und die Art von Cyberangriffen, die sie höchstwahrscheinlich begleiten würden – würden mit Sicherheit Russlands rote Linien überschreiten und somit eine russische Antwort erfordern. (Sie sind auch ähnlich eingeschränkt wie die Optionen in Stufe 2).

Der Eskalationsrahmen hängt nicht nur von den Fähigkeiten ab, sondern auch von der Geschwindigkeit der Lieferung, der Integration und der Wirkung auf dem Schlachtfeld. Nachschub wie ISR-Plattformen, Munition und Fahrzeuge können über Polen innerhalb von Wochen bereitgestellt werden. Satellitenfähigkeiten wären sogar noch schneller. Wirksame US-Militärhilfe beruht auf der Anpassung des logistischen Tempos an den Bedarf auf dem Schlachtfeld.

Entscheidend ist, dass jedes Stück Ausrüstung die Beziehungen zwischen den USA und Russland zusätzlich belastet. Ein abgestufter Eskalationsansatz würde es Russland ermöglichen, zu reagieren – durch diplomatische Warnungen, Proteste, hybride Optionen oder Cyber-Vergeltungsmaßnahmen. Moskaus Reaktionsmuster wird wahrscheinlich mit jedem Schritt der USA eskalieren. Bislang scheinen die russischen Schritte jedoch auf Verzögerung und nicht auf Provokation ausgerichtet zu sein. (So hat es Moskau beispielsweise vermieden, Nato-Gebiet anzugreifen, obwohl es dem Westen eine direkte Beteiligung vorwirft.) Die Wirksamkeit der US-Eskalation wird davon abhängen, ob Russland in einer Haltung unterhalb der Kriegsschwelle verharrt oder über die strategische Schwelle hinweg destabilisierend wirkt.

Die übergeordnete Logik

Während jeder Schritt die Beziehungen zwischen den USA und Russland komplexer macht, bleibt die übergeordnete Logik der schrittweisen Eskalation erhalten. Dieser Ansatz bietet ein strategisches Instrument zur Risikobewältigung, anstatt es herauszufordern. Jede Stufe, von der Aufrechterhaltung über die operative Störung bis zur strategischen Bedrohung, passt die US-Fähigkeiten an die Relevanz auf dem Schlachtfeld an. Die schnelle Lieferung, die Ausbildungskapazitäten und die logistische Unterstützung, insbesondere durch Polen, entscheiden jedoch darüber, ob diese Systeme rechtzeitig eintreffen, um die Ergebnisse zu beeinflussen. Letztendlich müssen die USA in einem instabilen Umfeld unvollkommene Optionen abwägen. Aber ein Grundsatz bleibt klar: Untätigkeit birgt ihre eigenen Risiken. Wenn es den USA nicht gelingt, der Ukraine auf sinnvolle und rechtzeitige Weise den Rücken zu stärken, wird Moskau die Initiative überlassen, das Vertrauen der Verbündeten erschüttert und es werden rivalisierende Mächte ermutigt. Eine abgestufte Eskalationsstrategie, die mit strategischer Disziplin geführt wird, ist nach wie vor notwendig und ein angemessenes Instrument für die USA, um Einfluss zu gewinnen, die Front zu stabilisieren – und Russland daran zu hindern, die Bedingungen für den Frieden zu diktieren.

