Glaubt man dem amerikanischen Präsidenten, so hat dieser mit seinem russischen Pendant ein beinahe freundschaftliches Gespräch geführt, bei dem beide Seiten sich der ruhmreichen Geschichte ihrer Länder versicherten – um dann die Konditionen für einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg zu skizzieren. Diese stehen in diametralem Widerspruch zu allem, was der Öffentlichkeit hierzulande als praktisch unverhandelbare Ziele bei der militärischen Unterstützung der Ukraine vorgehalten wurden: Natürlich wird das überfallene Land Gebiete abtreten müssen, selbstverständlich kann Russland die Krim behalten. Und dass Selenskyj oder einer seiner Amtsnachfolger jemals den Beitritt seines Staates in die Nato erleben werden, ist nur noch bloße Träumerei. Für eine EU-Mitgliedschaft dürfte damit faktisch ähnliches gelten.