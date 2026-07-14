Putin Trump
Mottowagen beim Rosenmontagsumzug / picture alliance/dpa | Federico Gambarini

Europa zwischen den Stühlen „Trump, Putin und Xi haben die gleiche Denkweise“

In ihrem Buch warnen der ehemalige Chef des dänischen Geheimdienstes PET, Jacob Kaarsbo, und der Journalist Steffen Nyboe McGhie vor einer Aushöhlung der Demokratien in Europa durch Trump und Putin. Im Interview erklärt Kaarsbo, warum.

INTERVIEW MIT JACOB KAARSBO am 16. Juli 2026

Autoreninfo

Jens Mattern ist freier Auslandskorrespondent für Polen, das Baltikum und Skandinavien.

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Jacob Kaarsbo war Chef des dänischen Geheimdienstes PET.

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Walter Bühler | Do., 16. Juli 2026 - 17:51

... die sehr tief und fest eintrainierte (und eingewurzelte) Unterwerfung der EU=USE unter die USA hat die USA in eine unerreichbar komfortable Lage gebracht (Computer-Industrie, Kontrolle der Welt-Navigation über Satelliten und Nukleartechnologie).

Macht es für die EU nach den vergangenen Jahrzehnten überhaupt noch Sinn, sich gegen die USA zu wehren?

Nach solchen Events wie dem NATO-Gipfel in Ankara habe ich das mulmige Gefühl, dass es für die EU-Staaten folgerichtiger wäre, einfach die Eingliederung als Bundessstaaten in die USA zu beantragen.
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Dabei wäre es allerdings möglich, dass die USA die gesamte EU in dem Zustand, in dem sie ist, gar nicht haben wollen.

Es lohnt sich für die USA ja auch jetzt schon nicht, im Vasallenland Deutschland den Botschafterposten zu besetzen. Und hat das irgendwelche negative Folgen für die USA?

Nein.

Ingbert Jüdt | Do., 16. Juli 2026 - 18:33

So einfach kann man es sich machen!

Erster Denkfehler: Trump und Putin lassen sich nicht symmetrisch bewerten. Dass Putin »Macht vor Recht« ginge, ist pure Projektion. Die verhängnisvolle Weichenstellung fand in den 90er Jahren statt, als die Neocon-Scharfmacher die Außenpolitik der USA zu bestimmen begannen. Von dort leitet sich der geopolitische Elendszustand der Gegenwart her.

Zweiter Denkfehler: Die USA destabilisieren die Welt nicht erst seit Trump. Aus demselben Grund wie oben. Was Bush jr. angefangen hat, ist unter den demokratischen Präsidenten nicht besser geworden.

Dritter Denkfehler: Europa ist schon lange kein Schaufenster der Demokratie mehr. Eine Brüsseler Kommission, die die bürgerlichen Grundrechte per »Sanktionen« ins Mittelalter (vor Geltung der Magna Carta Libertatum) zurückdreht und nationale Regierungen, die das billigen, setzen »Macht vor Recht« wie jeder Schurkenstaat.

Kaarsbo bedient nur die zombifizierte »Wir-sind-die-Guten«-Selbstwahrnehmung des Westens.

Markus Michaelis | Do., 16. Juli 2026 - 18:37

Ich finde es ok, wenn Europa (oder EU) sagt, dass es unabhängiger von anderen Machtblöcken sein will. Ich teile auch kritische Sichtweisen in Bezug auf Trump, Xi, Putin sowieso. Was ich nicht teile ist eine aus meiner Sicht zu naive, selbstbezogene Betonung von "Recht". Welches Recht soll das denn sein? Wer setzt das denn? Die UNO - mit einer Stimme für jeden Staat: Deutschland erkennt eine 1700-Seelen Pazifiknation an und hat schon eine Gegenstimme, mit genauso viel Gewicht wie China? Afghanistan, Fußball-WM in Katar, die Nicht-Wahl Deutschlands in den Sicherheitsrat und vieles mehr zeigen glaube ich recht deutlich, dass es nicht so ist, dass eine große Menschheit einig hinter den Ideen Deutschlands oder der EU steht.

Ich fände es richtiger, international weniger von absoluter Gerechtigkeit zu reden. Das ist meist mehr selbsterklärt, als mit einem echten Mandat der Menschheit. Dafür sollte man klarer sagen, wo eigene Interessen und Werte liegen, und wo Trump etc. diese verletzen.

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