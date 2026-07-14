- „Trump, Putin und Xi haben die gleiche Denkweise“
In ihrem Buch warnen der ehemalige Chef des dänischen Geheimdienstes PET, Jacob Kaarsbo, und der Journalist Steffen Nyboe McGhie vor einer Aushöhlung der Demokratien in Europa durch Trump und Putin. Im Interview erklärt Kaarsbo, warum.
Jacob Kaarsbo war Chef des dänischen Geheimdienstes PET.
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