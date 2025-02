Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

„Ein zweites Jalta.“ Mal mit Ausrufezeichen, mal mit Fragezeichen. So steht es in vielen Kommentaren der Medien von Tallinn, Riga und Warschau bis Prag. Wiederholt sich die Geschichte genau 80 Jahre nach der für Osteuropa so verhängnisvollen Konferenz im Liwidija-Palast im Badeort Jalta auf der Halbinsel Krim? Die Frage drückt die Furcht der Osteuropäer vor einem tektonischen Wechsel der amerikanischen Außenpolitik aus, auf den die jüngsten Attacken Donalds Trumps auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schließen lassen: Ende der Unterstützung für Kiew, stattdessen Entspannung mit Moskau.

Jalta ist das große Trauma der ehemaligen Ostblockstaaten, die heute EU und Nato angehören: Im Februar 1945 hatte sich der todkranke amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt vom Kremlchef Josef Stalin in Jalta über den Tisch ziehen lassen: Er hat ihm ganz Mittelost- und Osteuropa als Einflusszone zugestanden, weil er naiv Stalins Zusicherungen geglaubt hatte, dieser werde die Demokratisierung der von den deutschen Besatzern befreiten Länder garantieren und deren Souveränität respektieren. Der Britenpremier Winston Churchill verstand zwar sofort, dass Stalin schlicht log, doch warnte er vergeblich die Amerikaner vor dessen imperialistischen Gelüsten.