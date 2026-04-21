- „Die Brüche im Regime werden immer sichtbarer“
Für den Iran ist die Straße von Hormuz vom Druckmittel zur Achillesferse geworden. Hans-Jakob Schindler erläutert, wie Teheran Schifffahrt und Märkte unter Druck setzt, warum die USA nun härter eingreifen – und ob scheiternde Verhandlungen in eine neue militärische Eskalation münden.
Hans-Jakob Schindler ist Senior Director des Counter Extremism Project und ehemaliger Koordinator des ISIL-, Al-Qaida- und Taliban-Beobachtungsteams des UN-Sicherheitsrats. Darüber hinaus gehört er dem Beraterkreis des Bundesinnenministeriums zur Prävention und Bekämpfung von Islamismus an.
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