Zwei Vorwahlen, zwei Siege. Der Kandidat dürfte ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Es ist fast ein Vierteljahrhundert her, da flogen Donald John Trump die Herzen und die Wählerstimmen schon einmal in kurzer Abfolge zu – wenn auch in kleinerer Zahl. Der New Yorker Immobilienmogul und Bestsellerautor siegte im Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2000 in Michigan und Kalifornien – im Vorwahlkampf der Reform Party, einer der kleinen Parteien, die meist unbeachtet auf den Stimmzetteln stehen. Das Interesse am Wahlkampf der wenig bedeutsamen Partei hatte Trump zum Zeitpunkt seines Erfolges bereits verloren und seine Kandidatur beendet.