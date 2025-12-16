- Trump begräbt die Doktrin der strukturellen Diskriminierung
Die US-Regierung verabschiedet sich vom Prinzip der statistischen Gleichstellung und rückt wieder das individuelle Diskriminierungsverbot ins Zentrum. Der Schritt markiert eine Zäsur im amerikanischen Gleichheitsverständnis – und wirft Fragen für Europa auf.
Am 9. Dezember 2025 hat das US-Justizministerium unter Attorney General Pam Bondi eine Entscheidung getroffen, die vor wenigen Jahren noch als Tabubruch gegolten hätte: Mit der Regelung 1190-AA83 streicht das Ministerium in seinem Zuständigkeitsbereich die Möglichkeit, Verletzungen von Title VI allein auf Basis der sogenannten Disparate-impact-Lehre zu verfolgen – also ungleicher Wirkungen formal neutraler Maßnahmen. Künftig soll der Bund hier nur noch gegen Diskriminierung vorgehen, wenn konkrete Ungleichbehandlung oder Vorsatz nachweisbar sind. Bürgerrechtsorganisationen haben Klagen angekündigt, Gerichte werden Reichweite und Verfahren noch prüfen. Politisch markiert der Schritt dennoch eine Zäsur.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.