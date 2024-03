Konkret machte Trump den umstrittenen Kommentar vergangenen Samstag in Ohio während einer Rede zugunsten Bernie Morenos, den er bei den republikanischen Senatsvorwahlen unterstützte. Er kritisierte, Mexiko habe in den vergangenen drei Jahrzehnten Arbeitsplätze in der US-Automobilindustrie abgeschöpft, und beschuldigte China, die amerikanische Automobilindustrie durch die Herstellung günstiger Autos in Mexiko zu unterbieten.