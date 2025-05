Während des Besuchs von Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien am 13. und 14. Mai gab es mehrere wichtige Entwicklungen. Er und der Kronprinz, der allgemein als MBS bekannt ist, unterzeichneten Vereinbarungen über saudische Investitionen in den Vereinigten Staaten im Wert von 600 Milliarden Dollar. Davon entfielen 142 Milliarden Dollar auf ein Verteidigungsgeschäft – das größte in der Geschichte der USA –, das Riad mit fortschrittlicher militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen von mindestens einem Dutzend amerikanischer Rüstungsunternehmen versorgen wird.

Die verbleibenden 458 Milliarden Dollar umfassen finanzielle Zusagen Saudi-Arabiens in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Energie und Infrastruktur. Der wichtigste Moment der Reise war jedoch Trumps Treffen mit dem neuen syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa – dem ehemaligen Anführer des syrischen Zweigs von al-Qaida – in Anwesenheit von MBS, wobei der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan praktisch anwesend war.

Sicherheitsgarant des Königreichs

Trumps Entscheidung, Saudi-Arabien zur ersten Station seiner ersten großen Auslandsreise zu machen, unterstreicht, dass Washington nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch auf Riad setzt. Trotz seiner Finanzkraft bleibt Saudi-Arabien hinter der Türkei, Israel und dem Iran der schwächste der großen regionalen Akteure. Seit dem bahnbrechenden Treffen zwischen US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem saudischen König Abdulaziz bin Abdul Rahman im Jahr 1945 fungieren die USA als Sicherheitsgarant des Königreichs. Diese Beziehung hielt während des Kalten Krieges und bis weit in die Zeit nach dem Kalten Krieg hinein an.

Im Laufe der Zeit änderten sich die Umstände, die die Partnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien prägten, allmählich, beginnend mit der Implosion der Sowjetunion 1991, den Anschlägen vom 11. September 2001 und den darauf folgenden Kriegen, dem Arabischen Frühling 2011, dem Aufstieg der Türkei als Regionalmacht und dem zunehmenden Einfluss des Iran in den arabischen Staaten. Diese Entwicklungen haben Washingtons Herangehensweise an den Nahen Osten verändert und stehen im Einklang mit dem Bestreben, Amerikas Anfälligkeit für globale Risiken zu minimieren.

Eine neue Sicherheitsarchitektur

Angesichts der Unbeständigkeit der Region ist eine neue Sicherheitsarchitektur erforderlich – eine, die Washington von der Last befreit, die es fast ein Jahrhundert lang getragen hat. Eine solche Struktur muss den laufenden Veränderungen in der Region Rechnung tragen. Die Position des Iran in der Region hat sich erheblich geschwächt, und die Islamische Republik steht an der Schwelle zu einem beispiellosen Führungswechsel in einer Zeit tiefgreifender politischer und wirtschaftlicher Schwäche. Inzwischen hat die Türkei den Iran als dominierenden Akteur in Syrien abgelöst, das zum geopolitischen Schwerpunkt der Region geworden ist.

Würden die Vereinigten Staaten die Entscheidung über das Schicksal Syriens der Türkei und Israel überlassen, müssten sie sich weiterhin stark engagieren. An diesem Punkt wird die verstärkte Rolle Saudi-Arabiens entscheidend. Als führende arabische Macht und einer der drei größten Ölexporteure der Welt (neben den USA und Russland) verfügt Saudi-Arabien über einen erheblichen finanziellen Einfluss. Das Königreich wendet sich auch gegen die türkische Dominanz in Syrien, die es mit den Interessen der USA in Einklang bringt. Die Türkei unterstützt seit langem die in Syrien herrschende sunnitische islamistische Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, was die Beteiligung Riads unerlässlich macht.

Militärische Präsenz in Syrien

Trump hat Erdogan öffentlich zugutegehalten, dass er das neue Syrien geformt hat. Doch Trumps Entscheidung, al-Sharaa – einen ehemaligen Dschihadistenführer – in Riad zu treffen, signalisiert, dass Washington ein Machtgleichgewicht zwischen der Türkei, Saudi-Arabien und Israel anstrebt. Um dieses Dreieck aufrechtzuerhalten, muss die Trump-Administration einen Zusammenstoß zwischen Israel und der Türkei verhindern, die über eine beträchtliche militärische Präsenz in Syrien verfügt und maßgeblich am Aufbau des Post-Assad-Regimes beteiligt ist.

Aus Israels Sicht ist ein von der Türkei unterstütztes sunnitisch-islamistisches Regime an seiner Nordgrenze ebenso problematisch wie ein vom Iran unterstütztes Regime. Israel hat bereits eine Pufferzone im Süden Syriens eingerichtet, und mit der Türkei laufen Gespräche über eine Entschärfung des Konflikts. Trotz einer 15-jährigen Verschlechterung der bilateralen Beziehungen unterhalten die Türkei und Israel weiterhin diplomatische Beziehungen.

Eckpfeiler der regionalen Neuausrichtung

Die Einbindung Saudi-Arabiens in das Abraham-Abkommen ist ein Eckpfeiler dieser regionalen Neuausrichtung. Nur wenige Tage vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 schien es, als stünden Saudi-Arabien und Israel kurz vor einer Normalisierung ihrer Beziehungen. Diese Aussicht ist inzwischen dem Krieg zwischen Israel und der Hamas zum Opfer gefallen, der 2024 zu einem umfassenderen regionalen Konflikt eskalierte. Obwohl beide Parteien immer noch eine Normalisierung anstreben, gehen ihre jeweiligen Ziele nun auseinander.

Saudi-Arabien kann nicht weitermachen, solange der Krieg im Gazastreifen andauert, und muss seine Maßnahmen als Schritte zur Lösung der palästinensischen Frage darstellen. Israel seinerseits kann den Krieg nicht beenden und den Gazastreifen in den Händen der Hamas lassen. Washington ist sich dieser festgefahrenen Situation bewusst. Wie Trump sagte: „Es ist meine große Hoffnung, mein Wunsch und sogar mein Traum, dass Saudi-Arabien (...) bald dem Abraham-Abkommen beitreten wird. Aber ihr werdet es zu eurer eigenen Zeit tun.“

Das Weiße Haus von Trump setzt Riad nicht unter Druck, sofort zu handeln, sondern erwartet allmähliche Fortschritte. Es fordert das Königreich auf, in der Palästinenserfrage eine Führungsrolle zu übernehmen – eine Verantwortung, die Riad und andere Beteiligte lange auf Washington verschoben haben. Die aufeinanderfolgenden US-Regierungen – sowohl die der Republikaner als auch die der Demokraten – haben die Bemühungen um eine Zweistaatenlösung angeführt, allerdings ohne Erfolg. Doch nun drängt Washington Riad, sich zu engagieren, ebenso wie es Europa dazu drängt, seine eigene Sicherheit inmitten des russisch-ukrainischen Krieges zu gewährleisten.

Die Prämisse ist, dass das saudische Engagement für Israel letztendlich die palästinensische Frage lösen wird. Die Botschaft der USA an Saudi-Arabien ist klar: Wir werden helfen, aber wir können das Problem nicht für Sie lösen. Noch wichtiger ist, dass Washington glaubt, dass der Iran den Konflikt so lange ausgenutzt hat, weil Saudi-Arabien es versäumt hat, die Führung zu übernehmen, und stattdessen wollte, dass die USA die Israelis an den Verhandlungstisch bringen. Aus Sicht der USA muss sich das jetzt ändern.

Türkische Dominanz in Syrien

Wie Riad darauf reagieren wird, bleibt abzuwarten. Aber wenn die Saudis eine türkische Dominanz in Syrien verhindern wollen, werden sie auch nicht wollen, dass Ankara sich die palästinensische Sache für seine eigenen strategischen Ziele zu eigen macht. Die Herausforderung besteht darin, dass Saudi-Arabien wenig Erfahrung mit einer solch selbstbewussten Rolle in der Region hat, und der Aufbau dieser Fähigkeiten wird Zeit brauchen. Dennoch sind die Umstände günstig: Der Iran ist geschwächt, und die USA tragen dazu bei, das Ansehen des Königreichs zu stärken.

Erschwert wird dieses Bild durch die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Teheran beobachtet, wie Washington nun diplomatisch mit den neuen Führern Syriens umgeht, die einst den mächtigsten Zweig von al-Qaida in der Region bildeten. Einige im iranischen Regime wollen diese Öffnung wahrscheinlich nachahmen, um eine Lockerung der Sanktionen zu erreichen und das Regime zu erhalten – ganz zu schweigen davon, dass sie ihren Einfluss im Irak und im Jemen retten wollen. Doch die ideologische Starrheit Teherans bleibt ein großes Hindernis.

Trump hat eine umfassende Neugestaltung des Nahen Ostens eingeleitet, um den Ressourcenverbrauch Amerikas durch ein längeres Engagement in regionalen Konflikten zu verringern. Allerdings stellen zu viele Variablen eine Herausforderung für einen kohärenten Sicherheitsrahmen dar. Sie in ein einheitliches System einzubinden, wird eine gewaltige Aufgabe sein.

In Kooperation mit: