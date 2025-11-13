Der Fluss Curua im Amazonas
Der Fluss Curua im Amazonas / picture alliance/dpa/AP | Jorge Saenz / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Friedrich Merz unterstützt Tropenwaldfonds „Könnte Totalausfall werden – und die Geberländer müssten zahlen“

Der Energieexperte Fritz Vahrenholt warnt im Interview vor dem Tropenwaldfonds: Während sich die USA, Großbritannien und China verweigern, unterstützt Merz das riskante Projekt – Investoren kassieren, Steuerzahler haften. Unklar ist, ob überhaupt Geld beim Regenwald ankommt.

INTERVIEW MIT FRITZ VAHRENHOLT am 13. November 2025

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Fritz Vahrenholt, ehemaliger SPD-Politiker, war Umweltsenator in Hamburg und Spitzenmanager bei Shell Deutschland, REpower und RWE Innogy. Heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Aurubis AG und als Autor ein prominenter Kritiker der deutschen Klimapolitik.

Herr Vahrenholt, auf der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém wird über den Tropenwaldfonds (TFFF) verhandelt. Können Sie zu Beginn erklären, worum es dabei eigentlich geht?

Stefan | Do., 13. November 2025 - 18:59

... wie jetzt, wird Deutschland nun auch im Urwald verteidigt ???
Merz hat damit schon wieder etwas getan, was der deutschen Bevölkerung nicht gut tut.
Wie lange wird er solche unüberlegte Aktionen noch konsequenzlos vollführen
können ???
Jeden Tag macht er irgendwie etwas, das nicht zum "Wohle des deutschen Volkes" beiträgt.
Wann ist genug ???

