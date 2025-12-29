Treffen zwischen Trump und Selenskyj - Ukraine-Gespräche: Kaum gute Nachrichten zum Jahresende

Nach seinem Treffen mit Selenskyj verkündet Donald Trump erneut, Frieden sei in greifbarer Nähe. Doch Trumps Auftritte nach den Gesprächen mit Selenskyj und Putin sind von Realitätsverkennung geprägt. Moskau stellt weiter Maximalforderungen, ein echter Durchbruch liegt in weiter Ferne.