- Ukraine-Gespräche: Kaum gute Nachrichten zum Jahresende
Nach seinem Treffen mit Selenskyj verkündet Donald Trump erneut, Frieden sei in greifbarer Nähe. Doch Trumps Auftritte nach den Gesprächen mit Selenskyj und Putin sind von Realitätsverkennung geprägt. Moskau stellt weiter Maximalforderungen, ein echter Durchbruch liegt in weiter Ferne.
Erwartungsgemäß verkündete US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend nach seinen Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj und zwei Telefonaten mit Kremlchef Wladimir Putin: „Wir sind dem Ende des Krieges ganz nah gekommen.“ Die Welt hat sich daran gewöhnt, dass derartige Erklärungen Trumps nichts zu bedeuten haben, man könnte bestenfalls fragen, ob er selbst daran glaubt. Jedenfalls kann auch nach dem dreistündigen Treffen in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida keinesfalls von einem Durchbruch die Rede sein. Vielmehr spricht alles dafür, dass der Krieg im Osten Europas nach lange weitergehen wird.
