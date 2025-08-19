- Kein Eklat und neue Hoffnung
Beim Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus sagt US-Präsident Trump der Ukraine Sicherheitsgarantien zu. Die europäischen Regierungschefs sind vorsichtig optimistisch, dringen aber nicht mit allen ihren Vorstellungen zu Trump durch. Größter Streitpunkt: die Abtretung ukrainischer Territorien.
Nach dem Schock des Gipfels von Alaska am Freitag, bei dem Donald Trump den Kriegsverbrecher Wladimir Putin wie einen König hofierte, gibt das Treffen im Weißen Haus am Montagabend wieder etwas Anlass zu der Hoffnung auf eine Beendigung des russischen Angriffskriegs. Trump erklärte nämlich, die USA würden sich an Garantien für die Ukraine beteiligen. Auch teilte er mit, dass es sehr bald zu einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj kommen solle, auf das ein Dreiertreffen mit ihm folgen werde.
Hatte Trump bislang die Entsendung von amerikanischen Bodentruppen in das angegriffene Land nach dem Ende der Kampfhandlungen zur Friedenssicherung ausgeschlossen, so ließ er diese Frage nun offen. Auch bekräftigte er, dass die USA Waffen für die Verteidigung der Ukraine zur Verfügung stellen, doch diese müssten gekauft werden. Selenskyj kündigte daraufhin an, sein Land werde in den USA Waffensysteme im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, machte aber keine Angaben über die Finanzierung. Doch neben diesen vagen Zusagen sind keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden, die den Weg zur Beendigung des Krieges ebnen könnten.
