Trump und Selenskyj in Washington
Donald Trump heißt Wolodymyr Selenskyj in Washington willkommen / picture alliance / Anadolu | Ukrainian Presidency / Handout

Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Vertretern Europas Kein Eklat und neue Hoffnung

Beim Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus sagt US-Präsident Trump der Ukraine Sicherheitsgarantien zu. Die europäischen Regierungschefs sind vorsichtig optimistisch, dringen aber nicht mit allen ihren Vorstellungen zu Trump durch. Größter Streitpunkt: die Abtretung ukrainischer Territorien.

VON THOMAS URBAN am 19. August 2025 12 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Nach dem Schock des Gipfels von Alaska am Freitag, bei dem Donald Trump den Kriegsverbrecher Wladimir Putin wie einen König hofierte, gibt das Treffen im Weißen Haus am Montagabend wieder etwas Anlass zu der Hoffnung auf eine Beendigung des russischen Angriffskriegs. Trump erklärte nämlich, die USA würden sich an Garantien für die Ukraine beteiligen. Auch teilte er mit, dass es sehr bald zu einem Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj kommen solle, auf das ein Dreiertreffen mit ihm folgen werde.  

Hatte Trump bislang die Entsendung von amerikanischen Bodentruppen in das angegriffene Land nach dem Ende der Kampfhandlungen zur Friedenssicherung ausgeschlossen, so ließ er diese Frage nun offen. Auch bekräftigte er, dass die USA Waffen für die Verteidigung der Ukraine zur Verfügung stellen, doch diese müssten gekauft werden. Selenskyj kündigte daraufhin an, sein Land werde in den USA Waffensysteme im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, machte aber keine Angaben über die Finanzierung. Doch neben diesen vagen Zusagen sind keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden, die den Weg zur Beendigung des Krieges ebnen könnten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Klaus Funke | Di., 19. August 2025 - 11:57

"Der Schock des Gipfels von Alaska" - mein Gott, das sind Worte, würdig der BILD in ihren schlimmsten Zeiten, nun aber vom Starkolumnisten des CICERO (lach, schmunzel). Nein Alaska war kein Schock, auch keine Niederlage oder irgendetwas Negatives, es war ein erstes, türöffnendes Treffen, welches notwendig war, um weitere Türen zu offnen. Ist es tatsächlich keiner positiven Wertung wert, wenn zwei Politiker vom Range Trumps und Putins sich treffen, sich die Hand geben, miteinander scherzen, statt sich von Ferne zu beschimpfen oder mit Bomben zu bewerfen? Wie verknöchert und verbissen muss man sein, um darin Schlechtes oder Mieses zu sehen. Auch der zweite Gipfel, gestern in Washington, ist positiv zu werten, wenn auch die Egos mancher Teilnehmer mächtig vibrierten. Cancelor Merz ist endlich auf der Weltbühne angekommen. Obwohl seine Statements sehr bemüht wirken. Wir werden Frieden in der Ukraine bekommen, wenn auch sicher nicht so wie es sich der Westen wünscht. Haare & Federn fliegen

Hans Süßenguth-Großmann | Di., 19. August 2025 - 12:20

über "Das Europa der Könige" von Leonard Horowski, welches sehr plastisch die Gepflogenheiten im 17. -18.Jhd, insbesondere die teilweise an Wahnsinn grenzenden Absurditäten der herrschenden Eliten beschreibt. Daran fühlte ich mich erinnert, als ich die Schilderung über den Empfang unserer "7 tapferen Schneiderlein" beim "Kaiser" Trump gelesen haben.
Ansonsten nichts Neues, der Krieg wird weitergehen bis Putin im Donbass durchgebrochen ist, dann kann er sich auch eine Waffenruhe leisten. 100 Milliarden € will Selensky ausgeben, von woher will er die nehmen???? Der Staatshaushalt existiert nur Dank Infusionen aus der EU. Die Ukraine ist selbst insolvent. Merz wird zahlen, dann macht er noch eine Billion Schulden und alle sind froh, außer dem deutschen Volk.

Ernst-Günther Konrad | Di., 19. August 2025 - 12:35

Wollen die es nicht merken, sind die so realitätsfremd oder nur wahrnehmungsgestört? Trump war und ist nur deshalb geduldiger und freundlicher it den EU-Politikern, weil er natürlich weiß, dass egal wie ein Frieden aussieht, jemand den Wiederaufbau zahlen muss. Und das werden nicht die Amerikaner sein. Und jemand muss ggfls. den Frieden sichern. Wer könnte das wohl sein? Die USA allein schon mal nicht. Da werden die Europäer antreten müssen. Die haben ja auch fleißig die Kriegsmaschinerie der UA finanziell und logistisch unterstützt. Und was die Gebietsabtretungen anbetrifft können die Europäer fordern was sie wollen. Trump wird Selenskij schon sagen was geht und was nicht. Glaubt irgendjemand wirklich, Putin hätte diesen Krieg für nichts geführt? Glaubt irgendjemand, ob berechtigt oder nicht, Putin könnte einfach mal aufgeben und das zu Hause ohne eine Erfolgsmeldung überleben? Wie dumm und einfältig ist Merzel & Co. eigentlich? Und Nawrocki tut gut daran, sich rauszuhalten.

Thomas Veit | Di., 19. August 2025 - 12:43

für die Ukraine beteiligen."

An diese nicht näher unterlegte Aussage Trumps klammern sich jetzt fast alle Kommentatoren, so aich Herr Urban hier, und natürlich Europa und die Nato selbst - Macon und Stoltenberg gestern im WH.

Wie hoch 'die erwartbare Halbwertzeit' solcher Sätze bei Trump ist muss jeder selbst für sich klären, vermutlich nicht besonders hoch. Zudem kann es auch einfach nur bedeuten, dass die USA Waffen liefern und vielleicht noch Aufklärungsdaten, beides müssen die Europäer bei den USA kaufen!... ..., und natürlich bezahlen. >> Ein echter Trump-Deal! 😉🤣

Europa spielt ohne die USA einfach nur noch in der vierten Liga, geopolitisch. So ist der Eindruck..., auch in der Welt.

Walter Bühler | Di., 19. August 2025 - 12:59

... nur das ist es, was den deutschen Journalisten Urban interessiert.

Ihm ist gleichgültig, welche zusätzlichen Lasten die Bevölkerung der Länder tragen muss, die nach dem Willen ihrer "Führer" die Kosten des Krieges für die ukrainischen Nationalisten auch in Zukunft übernehmen sollen.

Das steht im vollen Gegensatz zu Trump, der "seine" Bevölkerung von den Kosten des Ukraine-Krieges befreien will. Offen spricht er dabei von einem Krieg Bidens (und nicht Putins).

Wenn sich die "Willigen" darum drängen, ihren Völkern die Last für die Unterstützung des ukrainischen Nationalismus aufzuhalsen - was sollte Trump dagegen haben? Wird doch die Konkurrenz geschwächt, nicht nur durch Strafzölle.
----
Trump hält wenig von den Kampagnen der "Journalisten". Das gilt auch für die Kampagnen, die der in Moskau reich gewordene Medienunternehmer Selinski für die Sache der ukrainischen Nationalisten inszenieren konnte.

NB: Herr Urban, Vorsicht beim Beschimpfen! Trump liest & hört mit! Dumm ist er nicht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.