Hatte Trump bislang die Entsendung von amerikanischen Bodentruppen in das angegriffene Land nach dem Ende der Kampfhandlungen zur Friedenssicherung ausgeschlossen, so ließ er diese Frage nun offen. Auch bekräftigte er, dass die USA Waffen für die Verteidigung der Ukraine zur Verfügung stellen, doch diese müssten gekauft werden. Selenskyj kündigte daraufhin an, sein Land werde in den USA Waffensysteme im Wert von 100 Milliarden Dollar kaufen, machte aber keine Angaben über die Finanzierung. Doch neben diesen vagen Zusagen sind keine konkreten Vereinbarungen getroffen worden, die den Weg zur Beendigung des Krieges ebnen könnten.