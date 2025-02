Im Kern ist Geopolitical Futures ein Prognoseunternehmen. Aber bevor wir Prognosen abgeben, analysieren wir. Und bevor wir analysieren, spekulieren wir mitunter. Wir veröffentlichen unsere Spekulationen aber nur selten, denn es handelt sich letztlich bloß um Gedankenansätze, mit denen wir das Chaos ein bisschen ordnen wollen. Schlimmer noch: Sie sind oft falsch. Aber da sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin auf ein Treffen in Saudi-Arabien vorbereiten, hielt ich es für lohnend, zu spekulieren – zumal wir vor kurzem prognostiziert haben, dass sich die Welt neu ordnet. Wie immer gelten die üblichen Vorbehalte.

Ich kann Trumps wiederholt geäußerten Wunsch, den Gazastreifen zu besetzen, nicht verstehen. Trump weiß, dass eine Übernahme des Gazastreifens ohne Militärpräsenz unmöglich wäre, und er weiß, dass sich ein Strom von Flüchtlingen in die Vereinigten Staaten ergießen würde, wo eine neue Runde des islamistischen Militarismus Wurzeln schlagen könnte – und damit seine Präsidentschaft völlig untergraben würde. Deshalb habe ich die Erklärungen zum Gazastreifen zunächst als einen billigen Bluff abgetan.

Neues Verhältnis zwischen den USA und Russland?

Es ist logisch, dass Trump und Putin über eine bilaterale Lösung für die Ukraine sprechen und diese wahrscheinlich auch anstreben wollen. Es ist ungewöhnlich, dass sie beschlossen haben, die europäischen Staats- und Regierungschefs, einschließlich des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Selenskyj, von den Gesprächen auszuschließen – zumal Trump den Krieg in der Ukraine seit langem als einen europäischen Krieg bezeichnet. Vielleicht denkt Trump, dass die Teilnahme der Europäer de facto eine Einladung an Europa wäre, sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Vielleicht glaubt er, dass eine Teilnahme Europas mit all seinen unterschiedlichen Ansichten und Interessen die Gespräche zum Stillstand bringen würde. Vielleicht will er seine Absicht signalisieren, die Beziehungen zu Russland oder Europa neu zu definieren. (Wahrscheinlich denkt Putin genauso.) Und vielleicht wollten sie Selenskyj ausschließen, weil sie ahnen, dass er mit nichts von dem, was sie besprechen, einverstanden sein wird. Außerdem könnte es bei dem Treffen zwischen Trump und Putin noch um andere Sachverhalte als nur um die Ukraine gehen.

Frankreich hat inzwischen ein Gipfeltreffen ausgewählter europäischer Staaten einberufen, um das Ukraine-Thema zu erörtern. Das ergibt Sinn: Europa war während und nach dem Kalten Krieg sicher und wohlhabend, aber diese Sicherheit und dieser Wohlstand sind ins Wanken geraten. Eine wie auch immer geartete Übereinkunft zwischen den USA und Russland würde Europa den Anker entziehen. Die Pattsituation in der Ukraine, die Tatsache, dass Russland den Krieg nicht gewinnen konnte, und die begrenzten Reaktionen der USA und Europas signalisieren das Ende der Ära nach dem Kalten Krieg. Russland ist es nicht gelungen, ein kleineres und schwächeres Land innerhalb von Tagen oder Wochen zu überwältigen – was das „alte“ Russland getan hätte. Russland muss seine nationale Strategie auf der Grundlage dieser Realität neu definieren. Daraus ergibt sich für die Vereinigten Staaten die Notwendigkeit, ihre eigene Strategie neu zu definieren. Die Beziehungen werden sich vor diesem Hintergrund zwangsläufig ändern müssen.

Der Plan ist bereits skizziert

Meine Überlegungen könnten falsch sein, aber zumindest einige davon scheinen plausibel. Was überrascht, ist der Ort der Gespräche. Putin und Trump wollten sich natürlich nicht in Moskau oder Washington treffen, da keiner von beiden den jeweils anderen besuchen kann, ohne schwach zu wirken. Aber es gibt viele andere Orte, die sie hätten wählen können, darunter Ungarn, dessen Premierminister Viktor Orbán sowohl zu Trump als auch zu Putin ausgezeichnete Beziehungen unterhält. Wenn sie nicht gerade in ein warmes Land reisen wollten, ist es schwer zu verstehen, warum es auf Saudi-Arabien hinauslief. Wichtig ist, dass Trumps Außenminister, sein nationaler Sicherheitsberater und sein Nahost-Beauftragter parallel dazu mit ihren russischen Amtskollegen zusammentreffen werden. Aus diesen Vorgesprächen wird wahrscheinlich ein gemeinsamer Plan hervorgehen, der bereits grob skizziert ist und der auf dem offiziellen Trump-Putin-Gipfel abgesegnet werden soll.

Dies bringt uns zurück zu der rätselhaften Betonung, die Trump auf den Gazastreifen gelegt hat, indem er die unmögliche Idee ansprach, dass die USA das Eigentum an dieser Todesfalle übernehmen könnten. Es gibt drei Themen, die auf dem Tisch liegen. Das erste ist die Ukraine. Das zweite ist der arabisch-israelische Konflikt. Das dritte und wichtigste ist die Suche nach einer Einigung mit Russland – nicht nur in der Ukrainefrage, sondern weltweit. Die Bedeutung des Ukrainekriegs lag letztlich tragischerweise nicht in der Ukraine. Er war ein Gradmesser für die russische Macht und die mangelnde Bereitschaft der Vereinigten Staaten und Europas, mehr zu tun, als Hilfe zu leisten. Niemand hatte ein besonders starkes Interesse an der Ukraine. Die Rivalität zwischen Moskau und Washington spielte sich unzählige Male im Nahen Osten ab, und die Saudis, die nie mehr als widerwillige Förderer der Palästinenser waren, entschärften ihre Konfrontationen und spielten häufig eine Seite gegen die andere aus.

Strategische Vorherrschaft der Saudis in der Region

Wenn Saudi-Arabien eine Koalition mit den USA und/oder Russland eingeht, wird seine wirtschaftliche Vorherrschaft in der Region zur strategischen Vorherrschaft. Riad wäre in der Lage, den arabisch-israelischen Krieg sowie andere regionale Konflikte einzudämmen. Die Gefahr einer Konfrontation zwischen den USA und Russland in der unbeständigsten Region der Welt würde schwinden, und beide Seiten wären frei, eine wirtschaftliche Beziehung aufzubauen, die nebenbei bemerkt die Europäische Union an den Rand drängen und sogar potenziell bedrohen könnte.

Dies scheint mir die einzige kohärente Erklärung für die jüngsten Ereignisse zu sein. Das setzt natürlich voraus, dass diese Ereignisse kohärent sind, oder dass Kohärenz ein Zeichen von Richtigkeit ist. Aber im Moment glaube ich jedes Wort, denn es passt zu unserer Vorstellung von einer sich neu gestaltenden Welt. Ich denke, Trump sieht die Möglichkeit eines Bündnisses mit Russland – was Putin begrüßen würde. Mit ihrer gemeinsamen Unterstützung wird der Frieden in der Region zu einer denkbaren Möglichkeit, wenn man die wirtschaftlichen Vorteile für drei große Ölproduzenten ohne tiefgreifende Konflikte bedenkt.

