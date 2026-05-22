Marco Rubio trat auf dem Außenministertreffen der Nato im schwedischen Helsingborg wie erwartet auf: im Ton nüchtern, in der Sache hart. Von der Sache her hatte er indes nichts Neues zu verkünden: US-Präsident Donald Trump sei sehr enttäuscht von einigen Nato-Staaten, die Europäer müssten im Übrigen weitaus mehr für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses investieren. Dieser Forderung stimmte Bundesaußenminister Johann Wadephul zu, was auch nicht überraschend war, ebenso hielten es die Vertreter der ehemaligen Ostblockstaaten im Bündnis sowie die Skandinavier. Denn sie alle sind ja die nächsten Nachbarn Russlands, in dem die Position des Kriegstreibers Wladimir Putin trotz der jüngsten Rückschläge im Schlagabtausch mit der Ukraine nach wie vor unerschütterlich zu sein scheint.