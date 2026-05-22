US-Soldaten
US-Marinesoldaten während eines Übungsmanövers in der Ostsee / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Treffen der Nato-Außenminister Die Drohung mit dem Austritt der USA ist vom Tisch

Beim Treffen der Nato-Außenminister in Helsingborg hat Marco Rubio höhere Verteidigungsausgaben gefordert, einen US-Austritt aus der Nato aber nicht bekräftigt. Allerdings sorgen widersprüchliche Signale aus Washington zu Truppenverlegungen jetzt für Unsicherheit.

VON THOMAS URBAN am 22. Mai 2026 7 min

Thomas Urban

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Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Marco Rubio trat auf dem Außenministertreffen der Nato im schwedischen Helsingborg wie erwartet auf: im Ton nüchtern, in der Sache hart. Von der Sache her hatte er indes nichts Neues zu verkünden: US-Präsident Donald Trump sei sehr enttäuscht von einigen Nato-Staaten, die Europäer müssten im Übrigen weitaus mehr für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses investieren. Dieser Forderung stimmte Bundesaußenminister Johann Wadephul zu, was auch nicht überraschend war, ebenso hielten es die Vertreter der ehemaligen Ostblockstaaten im Bündnis sowie die Skandinavier. Denn sie alle sind ja die nächsten Nachbarn Russlands, in dem die Position des Kriegstreibers Wladimir Putin trotz der jüngsten Rückschläge im Schlagabtausch mit der Ukraine nach wie vor unerschütterlich zu sein scheint.

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