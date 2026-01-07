Treffen der „Koalition der Willigen“ - Die Europäer sind nicht stark genug, um sich ohne die USA zu behaupten

Vom Pariser Treffen der „Koalition der Willigen“ gehen zwiespältige Signale für die Bemühungen um Frieden in der Ukraine aus. Und ein großes Fragezeichen bleibt: Haben die USA und Russland hinter dem Rücken der Nato-Partner schon Vereinbarungen getroffen?