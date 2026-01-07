- Die Europäer sind nicht stark genug, um sich ohne die USA zu behaupten
Vom Pariser Treffen der „Koalition der Willigen“ gehen zwiespältige Signale für die Bemühungen um Frieden in der Ukraine aus. Und ein großes Fragezeichen bleibt: Haben die USA und Russland hinter dem Rücken der Nato-Partner schon Vereinbarungen getroffen?
Bislang galt die „Koalition der Willigen“, ausgerufen vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer vor zehn Monaten, als eine Versammlung europäischer Regierungschefs, die sich abmühen, durch Schmeicheleien Donald Trump bei der Stange zu halten, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Doch nun hat diese Koalition am Dreikönigstag in Paris erstmals konkret gehandelt: Sie hat eine Vereinbarung über eine internationale Friedenstruppe getroffen, die nach dem Eintreten einer Waffenruhe der ehemaligen Sowjetrepublik ihre staatliche Souveränität garantieren und den Wiederaufbau absichern soll.
