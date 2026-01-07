Koalition der Willigen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.–r.), der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Sir Keir Starmer / picture alliance/dpa/PA Wire | Tom Nicholson

Treffen der „Koalition der Willigen“ Die Europäer sind nicht stark genug, um sich ohne die USA zu behaupten

Vom Pariser Treffen der „Koalition der Willigen“ gehen zwiespältige Signale für die Bemühungen um Frieden in der Ukraine aus. Und ein großes Fragezeichen bleibt: Haben die USA und Russland hinter dem Rücken der Nato-Partner schon Vereinbarungen getroffen?

VON THOMAS URBAN am 7. Januar 2026 9 min

Thomas Urban

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Bislang galt die „Koalition der Willigen“, ausgerufen vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer vor zehn Monaten, als eine Versammlung europäischer Regierungschefs, die sich abmühen, durch Schmeicheleien Donald Trump bei der Stange zu halten, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Doch nun hat diese Koalition am Dreikönigstag in Paris erstmals konkret gehandelt: Sie hat eine Vereinbarung über eine internationale Friedenstruppe getroffen, die nach dem Eintreten einer Waffenruhe der ehemaligen Sowjetrepublik ihre staatliche Souveränität garantieren und den Wiederaufbau absichern soll.

