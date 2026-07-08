- Iran: Der Machtkampf nach Chameneis Tod
Die ungewöhnlich späten Trauerfeiern für Ali Chamenei und das Abtauchen seines Nachfolgers werfen Fragen nach dem Zustand der Islamischen Republik auf. Hinter den Kulissen verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten der Revolutionsgarden.
Die Trauerfeiern für Ali Chamenei finden erst rund fünf Monate nach seinem Tod statt. Ein derart später Zeitpunkt ist für islamische Bestattungs- und Trauerriten äußerst ungewöhnlich. Der iranische Diktator war bereits am 28. Februar bei gemeinsamen Angriffen Israels und der USA getötet worden. Auch die Organisation der Trauerfeiern wurde vielfach kritisiert.
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