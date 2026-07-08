Trauerzug für Ajatollah Ali Chamenei
Trauerzug für Ajatollah Ali Chamenei in Nadschaf am Mittwoch, 8. Juli 2026 / picture alliance/dpa/AP | Hadi Mizban

Trauerfeier als Krisensignal Iran: Der Machtkampf nach Chameneis Tod

Die ungewöhnlich späten Trauerfeiern für Ali Chamenei und das Abtauchen seines Nachfolgers werfen Fragen nach dem Zustand der Islamischen Republik auf. Hinter den Kulissen verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten der Revolutionsgarden.

VON WAHIED WAHDAT-HAGH am 8. Juli 2026 4 min

Autoreninfo

Wahied Wahdat-Hagh ist Politologe und Soziologe. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem ersten Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus für den Antisemitismusbericht des Bundestags an.

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Die Trauerfeiern für Ali Chamenei finden erst rund fünf Monate nach seinem Tod statt. Ein derart später Zeitpunkt ist für islamische Bestattungs- und Trauerriten äußerst ungewöhnlich. Der iranische Diktator war bereits am 28. Februar bei gemeinsamen Angriffen Israels und der USA getötet worden. Auch die Organisation der Trauerfeiern wurde vielfach kritisiert.

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Hans Süßenguth-Großmann | Mi., 8. Juli 2026 - 14:15

bekannt! Das ist die Quintessenz des Artikels.
Besonders spannend wird es angesichts der
aktuellen Lage am Golf.

Theorien..., ganz wenig belastbare Fakten, eigentlich nur zum Ablauf und dem zeitlichen Verzug der Trauerfeierlichkeiten, das kann aber genauso gut Vorsicht vor weiteren gezielten Tötungsangriffen der Israelis sein... ...?

Ich stimme Ihnen zu...

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