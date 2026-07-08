Trauerfeier als Krisensignal - Iran: Der Machtkampf nach Chameneis Tod

Die ungewöhnlich späten Trauerfeiern für Ali Chamenei und das Abtauchen seines Nachfolgers werfen Fragen nach dem Zustand der Islamischen Republik auf. Hinter den Kulissen verschieben sich die Machtverhältnisse zugunsten der Revolutionsgarden.