„Happy Days“ führte ein nostalgisch gestimmtes Publikum in eine eskapistische Fiktion der 50er und 60er Jahre, in der die Wirtschaft brummte, das soziale Vertrauen groß und die Probleme grundsätzlich so klein waren, dass sie sich bequem in einer halben Stunde lösen ließen. In Staffel 5 muss eine der Hauptfiguren, der coole Rocker Arthur „Fonzie“ Fonzarelli, auf Wasserskiern über einen Hai springen, was die Dramaturgie der sonst so gemächlichen Sitcom sprengte und bei manchen Fans für Unmut sorgte. Die Redewendung „Jumping the Shark“ steht seitdem dafür, dass eine populäre Idee zur Karikatur überreizt wurde und sich das Publikum verstört abwendet.