So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weiß der Volksmund. Und man sollte meinen, dass auch hierzulande – immerhin ist Donald Trump ja nicht das erste Mal im Amt – längst klar geworden sei, dass der US-Präsident zu jenen Staatsmännern gehört, die besonders heiß kochen. Da blubbert es und dampft es auf dem Herd, wenn Trump in der Küche werkelt, während sein Vize J.D. Vance daneben steht und ruft: „Go, Donald! Do it!“

Erlebbar war das dieser Tage beim Trump/Vance/Selenskyj-Eklat im Weißen Haus. Und weil es der Deutsche früher nicht unter der Weltherrschaft gemacht hat, während er es heute nicht unter dem Weltuntergang tut, war die Stimmung in der deutschen Politik und in den deutschen Medien danach derart moralistisch und katastrophistisch, als wäre nicht einfach nur ein Gespräch aus dem Ruder gelaufen. Es wirkte viel mehr so, als hätte Donald Trump angekündigt, die Nato zu verlassen, sich vom Westen abzuwenden und sich der „Achse des Bösen“ anzuschließen, weshalb Melania Trump künftig wahlweise Hammer-und-Sichel-Fellmütze oder Nikab trägt, je nachdem, wer zum Golfspielen nach Mar-a-Lago kommt.