Timo Lochocki im Gespräch mit Alexander Marguier - Cicero Podcast Politik – „Deutschland kann das neue Amerika werden“

Spielt sich in den USA derzeit ein Staatsstreich ab, mit dem die Demokratie in ein autoritäres Herrschaftsregime verwandelt werden soll? Der Politologe Timo Lochocki fürchtet Schlimmstes – und erklärt im Gespräch mit Alexander Marguier, was das für die Bundesrepublik bedeutet.