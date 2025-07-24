Thailändische Premierministerin a.D. - Paetongtarn Shinawatra: Schnell verglühte Reformerin

Kein Jahr konnte sich Paetongtarn Shinawatra als thailändische Premierministerin halten. Mit 37 Jahren wurde sie im August 2024 zur jüngsten Premierministerin Thailands. Steht der Spross einer der einflussreichsten Familien im Land dennoch vor dem Comeback?