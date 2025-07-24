- Paetongtarn Shinawatra: Schnell verglühte Reformerin
Kein Jahr konnte sich Paetongtarn Shinawatra als thailändische Premierministerin halten. Mit 37 Jahren wurde sie im August 2024 zur jüngsten Premierministerin Thailands. Steht der Spross einer der einflussreichsten Familien im Land dennoch vor dem Comeback?
Es hätte so gut werden können mit dieser Frau: In der Öffentlichkeit trat sie in funkelnden Kleidern auf, posierte für Fotos wie ein Popstar – Zeigefinger und Daumen zu einem Miniherzen geformt, wie es junge Menschen in Südostasien oft tun. Paetongtarn Shinawatra ist schließlich selbst nicht sonderlich alt. Mit damals 37 Jahren wurde sie im August 2024 als jüngste Premierministerin Thailands zur historischen Figur. Hoffnung bestand, dass die galant-coole Dame der verkrusteten Politik frischen Wind einhauchen würde.
Nicht ausgeschlossen, dass ihr dies eines Tages auch noch gelingen wird. Doch Anfang Juli wurde in dem südostasiatischen Land mit seinen 72 Millionen Einwohnern zunächst ein Strich darunter gezogen: Das Verfassungsgericht erklärte in seinem schnell gefällten Urteil nach einer Petition zu ihrer Amtsenthebung, Paetongtarn Shinawatra habe gegen ethische Grundsätze verstoßen, sei einer Premierministerin nicht würdig. Bis auf Weiteres bleibt die nun 38-Jährige zwar Kulturministerin. Aber ihre Macht ist sie erst einmal los.
