Paetongtarn Shinawatra
Paetongtarn Shinawatra / Foto: dpa

Thailändische Premierministerin a.D. Paetongtarn Shinawatra: Schnell verglühte Reformerin

Kein Jahr konnte sich Paetongtarn Shinawatra als thailändische Premierministerin halten. Mit 37 Jahren wurde sie im August 2024 zur jüngsten Premierministerin Thailands. Steht der Spross einer der einflussreichsten Familien im Land dennoch vor dem Comeback?

VON FELIX LILL am 18. August 2025 4 min

Autoreninfo

Felix Lill ist als Journalist und Autor spezialisiert auf Ostasien.

So erreichen Sie Felix Lill:

Es hätte so gut werden können mit dieser Frau: In der Öffentlichkeit trat sie in funkelnden Kleidern auf, posierte für Fotos wie ein Popstar – Zeigefinger und Daumen zu einem Miniherzen geformt, wie es junge Menschen in Südostasien oft tun. Paetongtarn Shinawatra ist schließlich selbst nicht sonderlich alt. Mit damals 37 Jahren wurde sie im August 2024 als jüngste Premierministerin Thailands zur historischen Figur. Hoffnung bestand, dass die galant-coole Dame der verkrusteten Politik frischen Wind einhauchen würde.

Nicht ausgeschlossen, dass ihr dies eines Tages auch noch gelingen wird. Doch Anfang Juli wurde in dem südostasiatischen Land mit seinen 72 Millionen Einwohnern zunächst ein Strich darunter gezogen: Das Verfassungsgericht erklärte in seinem schnell gefällten Urteil nach einer Petition zu ihrer Amtsenthebung, Paetongtarn Shinawatra habe gegen ethische Grundsätze verstoßen, sei einer Premierministerin nicht würdig. Bis auf Weiteres bleibt die nun 38-Jährige zwar Kulturministerin. Aber ihre Macht ist sie erst einmal los.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 18. August 2025 - 13:25

Dumm gelaufen. Die junge Frau hatte sicher nur die besten Absichten und schlicht und ergreifend ihre politischen Gegner unterschätzt. Und nicht alles was man denkt, kann man offen aussprechen, selbst als Premierministerin nicht. Aber wie man liest, hat die Familie Regierungserfahrung, da wird sie bestimmt demnächst wieder antreten. Und wie man sieht, hat das Verfassungsgericht entschieden, nicht etwa so etwas wie ein Verfassungsschutz. Die hätten dann medial schon mal das Urteil gefällt und betreffende Personen existentiell zugrunde gerichtet. Den gibt es ja auch nur bei uns. Als Nachfolger der Stasi. Wenigstens wurde ihr nicht das Leben genommen, sondern sie behielt ihr Ministeramt. Und wie bei uns, scheint auch dort das Verfassungsgericht die Politik zu bestimmen. Da werden einfach mal Parteien verboten. Ob das demnächst auch bei uns passieren wird? Sind wir demnächst alle ein bisschen Thailand?

