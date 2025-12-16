Bondi Beach
Gedenkzeremonie am Bondi Beach; einer der Attentäter / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Baker

Terrorattacke am Bondi Beach Die Radikalisierung von Vater und Sohn

Zwei Tage nach dem Terroranschlag am Bondi Beach mit 16 Toten ringt Australien um Fassung. Während viele Verletzte noch um ihr Leben kämpfen, rekonstruieren Ermittler die Geschichte einer fatalen Radikalisierung.

VON BARBARA BARKHAUSEN am 16. Dezember 2025 5 min

Autoreninfo

Barbara Barkhausen arbeitet als Australien-Korrespondentin für TV-Sender, Radiosender und Zeitungen in Sydney. 

So erreichen Sie Barbara Barkhausen:

Zur Artikelübersicht

Zwei Tage nach dem Terroranschlag am Bondi Beach mit 16 Toten ringt Australien noch immer um Fassung. Während mehr als zwei Dutzend Verletzte in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen – darunter einer der Attentäter –, beginnen Ermittler, die Geschichte einer fatalen Radikalisierung zu rekonstruieren.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Brigitte Miller | Di., 16. Dezember 2025 - 13:27

"Islamismus und Migration gehen Hand in Hand.„Die Politik ist zu dumm, um die Realität anzuerkennen"
Prof.Susanne Schröter im Interview youtube

Bernd Windisch | Di., 16. Dezember 2025 - 13:29

ist eine Seuche.

Sabine Lehmann | Di., 16. Dezember 2025 - 14:12

Wie sehr diese Story und vor allem die Art der Berichterstattung doch den unzähligen anderen ähnelt, die uns seit zehn Jahren heimsuchen. Neben der Heimsuchung durch unzählige islamische Terroristen, muslimische Schwerverbrecher ganz ohne politische "Motivation" und nebenbei noch die unzähligen Kleinkriminellen des migrantischen Milieus aus dem Nahen und Fernen Orient, ist gerade der deutsche Journalismus eine Zumutung! Da werden wieder Nebenschauplätze erschaffen, Ablenkungsmanöver konstruiert und der Fokus von Minute Eins an auf die "akribische" Durchleuchtung der Täterklientel verschwendet. Wozu eigentlich? Es ist ist doch jedes Mal das Gleiche. Es sind Moslems, sie sind eingewandert, sie hassen Alles außerhalb ihres islamischen Dunstkreises und sind sämtlichen Behörden schon vorher bekannt gewesen. Unfassbar! Bis zum nächsten Massenmord, und Tschüss.
Und die Opfer? Der Ablauf? Gesichter? Namen? Nichts. Nada. Damit möchten woke Journalisten wie Frau Barkhausen nichts zu tun haben!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.