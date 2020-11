Simone Brunner lebt und arbeitet als freie Journalistin in Wien. Sie hat in Sankt Petersburg und in Wien Slawistik und Germanistik studiert und arbeitet seit 2009 als Journalistin mit Fokus auf Osteuropa-Themen

Als die „Minute des stillen Gedenkens“ um Punkt 12:00 Uhr beginnt, schlagen die Kirchenglocken los. Auch hier, auf der Wiener Ringstraße, die den ersten Bezirk, die „Wiener City“, von den Nachbarbezirken trennt. Die Autos donnern heute zwar wie üblich über die dreispurige Fahrbahn, doch Passanten gibt es kaum, die Bürgersteige sind verwaist. Als eine Radfahrerin in das Regierungsviertel einbiegen will, wird sie von einem Polizisten mit Sturmwaffe abgewunken. Eine Straßenbahn donnert vorbei. Sie ist fast leer.



Es ist der erste Tag nach dem schwersten Terroranschlag, den Österreich in den vergangenen Jahren erlebt hat. Am Montagabend um 20:00 fielen die ersten Schüsse im Wiener „Bermudadreieck“, einer bekannten Ausgehmeile in der Nähe des Schwedenplatzes im ersten Wiener Gemeindebezirk. Vier Zivilisten sind inzwischen an Schussverletzungen gestorben. Der mutmaßliche Attentäter wurde von Wega-Sonderpolizei erschossen, seine Leiche lag stundenlang vor der katholischen Ruprechtskirche, der ältesten Kirche der Stadt, weil erst ein Sonderkommando ausrücken musste, um einen Sprengstoffgürtel, den der Mann trug, zu sichern. Eine Attrappe, wie sich später herausstellte.

Gespenstische Stille Es war der letzte Abend vor einem landesweiten, wochenlangen Lockdown, um die zuletzt stark steigenden Covid-19-Pandemie in Österreich einzudämmen. Warme, spätsommerliche Temperaturen von bis zu 20 Grad tagsüber haben viele Menschen an diesem Montagabend auf die Straße gelockt, um noch einen letzten Drink zu nehmen oder eine letzte Vorstellung zu besuchen, bevor alle Lokale und Kulturbetriebe im Land wieder für zumindest vier Wochen dicht machen. Vor dem Burgtheater, dem bekanntesten Theater der Stadt, hängt noch das Plakat, das die Vorstellung des Vorabends ankündigt: „Das Himmelszelt.“ Hunderte Theaterbesucher mussten hier stundenlang ausharren, bevor sie evakuiert werden konnten, wie in vielen anderen Spielstätten und Konzertsälen in der „Wiener City“ auch, dem kulturellen Herz der österreichischen Hauptstadt.

