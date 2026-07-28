Vier Soldaten in Uniform gehen auf einem Steinweg an Ruinen entlang, felsige Umgebung, Foto.
Israelische Soldaten auf der Burg Beaufort / picture alliance / SIPA | IDF/GPO

Terror-Tunnel der Hisbollah im Libanon Die unterirdische Front unter der Kreuzfahrerburg

Die Burg Beaufort im Libanon wurde einst von Kreuzfahrern gegründet. Heute steht sie erneut im Zentrum eines Konflikts: Auf den Zinnen weht jetzt die israelische Flagge, doch unter der Erde erstreckt sich ein Tunnel-Netzwerk für den Kampf gegen Israel.

VON TAL LEDER am 31. Juli 2026 12 min

Autoreninfo

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

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Im Heiligen Land galt seit den Kreuzzügen eine einfache militärische Wahrheit: Wer die Festungen beherrscht, ist Herr über die Handelswege, Täler und Armeen. Fast neun Jahrhunderte später zeigt die Burg Beaufort im Südlibanon, dass dieser Grundsatz nichts von seiner strategischen Bedeutung verloren hat. Nur die Art der Kriegsführung ist eine andere geworden. Nicht mehr allein Mauern, Türme und Aussichtspunkte entscheiden über die Kontrolle des Geländes – sondern das, was sich darunter verbirgt.

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C. Schnörr | Fr., 31. Juli 2026 - 13:44

gut, dass diese Fakten publiziert werden. Einsicht der ideologischen Dauer-Mahner (Guterres, etc), wie man dem Islamismus begegnet bzw. begegnen muss, erwarte ich dennoch nicht, am allerwenigsten von regierenden deutschen Politikern.

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