- Die unterirdische Front unter der Kreuzfahrerburg
Die Burg Beaufort im Libanon wurde einst von Kreuzfahrern gegründet. Heute steht sie erneut im Zentrum eines Konflikts: Auf den Zinnen weht jetzt die israelische Flagge, doch unter der Erde erstreckt sich ein Tunnel-Netzwerk für den Kampf gegen Israel.
Im Heiligen Land galt seit den Kreuzzügen eine einfache militärische Wahrheit: Wer die Festungen beherrscht, ist Herr über die Handelswege, Täler und Armeen. Fast neun Jahrhunderte später zeigt die Burg Beaufort im Südlibanon, dass dieser Grundsatz nichts von seiner strategischen Bedeutung verloren hat. Nur die Art der Kriegsführung ist eine andere geworden. Nicht mehr allein Mauern, Türme und Aussichtspunkte entscheiden über die Kontrolle des Geländes – sondern das, was sich darunter verbirgt.
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