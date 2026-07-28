Terror-Tunnel der Hisbollah im Libanon - Die unterirdische Front unter der Kreuzfahrerburg

Die Burg Beaufort im Libanon wurde einst von Kreuzfahrern gegründet. Heute steht sie erneut im Zentrum eines Konflikts: Auf den Zinnen weht jetzt die israelische Flagge, doch unter der Erde erstreckt sich ein Tunnel-Netzwerk für den Kampf gegen Israel.