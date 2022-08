Herr Thome, wie sind die politischen Entwicklungen und die militärische Gefahrenlage der letzten Wochen in der taiwanischen Öffentlichkeit diskutiert worden?

Grundsätzlich war der Tonfall nicht so alarmiert und aufgeregt wie in der westlichen Berichterstattung. Es gibt hier eine lange Gewöhnung an und Vertrautheit mit dieser Bedrohungssituation. Die Regierung in Peking droht seit über 70 Jahren damit, die Insel einzunehmen, und es gab in der Vergangenheit schon mehrfach krisenhafte Zuspitzungen und drohende Eskalationen. Man sagt nicht umsonst, dass es sich gegenwärtig um die vierte Krise in der Taiwanstraße handelt. Die dritte war 1995/96, und davor gab es noch zwei, bei denen teilweise auch Raketen auf die Taiwan vorgelagerten Inseln abgeschossen wurden. Also, wenn man das ein bisschen kontextualisiert, dann ist das nichts so ganz Außergewöhnliches.

Der Tonfall Pekings war aber doch deutlich.

Auch da ist man, was die Rhetorik betrifft, hier ein bisschen geübter und kann das entschlüsseln. Das klang für uns Europäer alles sehr martialisch: „Wer mit dem Feuer spielt, wird im Feuer umkommen“ – und so weiter. Das ist jedoch eine Standardformulierung, und wenn die Chinesen kurz davor wären, loszuschlagen, dann hätten sie auch rhetorisch noch ein ganz anderes Arsenal. Also man hat das hier von Anfang an so verstanden, dass die chinesische Seite den Besuch Pelosis als Provokation wahrnimmt, dass sie erzürnt ist, dass sie das als Gesichtsverlust empfindet, den sie nicht hinnehmen kann, dass sie antworten muss. Aber man hat auch verstanden, dass die Antwort begrenzt ausfallen wird, also so, wie sie dann jetzt auch tatsächlich ausgefallen ist. Das hat hier niemanden überrascht.

Trotz des glimpflichen Ausgangs war die Initiative der Taiwan-Reise Pelosis im Westen ja insgesamt durchaus umstritten – auch in Taiwan?

Es gab in der Bevölkerung eine große Mehrheit, die den Besuch begrüßt hat, weil man jede Art von Unterstützung aus dem Ausland erstmal positiv bewertet – und erst recht, wenn sie aus den USA kommt. Denn die USA sind nun mal der wichtigste Verbündete und die militärische Schutzmacht. Wenn die Nummer drei in der amerikanischen Hierarchie hier ankommt, ist das ein Zeichen einer sehr großen und wichtigen Unterstützung, und das findet man hier gut. Und dass das weltweite Schlagzeilen erzeugt, tut den Menschen hier auch nicht weh. Vielmehr ist es für die Taiwaner eher etwas Positives, wenn der Konflikt offen sichtbar wird.

Inwiefern?

Stephan Thome

Die taiwanische Gesellschaft lebt eigentlich eher in der Angst, dass dieser jahrzehntelange Konflikt von der Weltgemeinschaft übersehen wird, weil er allermeist im Verborgenen ausgetragen wird und nicht offen eskaliert, wie in der Ukraine oder anderswo. Aber dass er nicht eskaliert, heißt eben nicht, dass die Gefahrenlage irgendwie besser wird. Sondern die Chinesen arbeiten oft auch im Stillen daran, Taiwan das Wasser abzugraben. Ihr Ziel ist es, die taiwanische Eigenständigkeit und Demokratie zu zerstören. Und das machen sie nicht nur mit Säbelrasseln und im Zweifelsfall mit Raketen und Manövern, sondern mit Cyber-Attacken, mit wirtschaftlichem Druck und mit der Marginalisierung Taiwans in internationalen Organisationen. Sie haben also ein breites Arsenal, und vieles davon findet im Westen keine Beachtung.

Dennoch war aus Taiwan auch vereinzelte Skepsis gegenüber Pelosis Besuch zu vernehmen. Wo rührt diese her?

Es gibt eine völlig marginale Minderheit von Leuten, die der Volksrepublik positiv gegenüberstehen, sich sogar vorstellen können, dass man sich eines Tages mit dieser wiedervereinigt. Die waren erbost und haben demonstriert. Davon gab es viele Fotos in der westlichen Presse – völlig überrepräsentiert. Die sind für Taiwan aber so repräsentativ wie für Deutschland die Reichsbürger. Das sagt nichts aus über das Land – Spinner gibt es überall. Natürlich gibt es auch gemäßigte Stimmen, die sagen: Das musste jetzt gar nicht sein, das Timing ist schlecht; alles, was die Spannungen mit China erhöht, wird am Ende Taiwan doch eher schaden, da eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt werde.

Wie hat sich die Kuomintang (KMT) – die Taiwan bis Ende der 1980er-Jahre diktatorisch regierte – zu Pelosi gestellt?

Die KMT als heutige Oppositionspartei, die eigentlich für eine größere Nähe zu China steht, hat Nancy Pelosi auch willkommen geheißen, vielleicht ein bisschen zähneknirschend. Wenn diese Partei aber in Zukunft wieder einmal einen Präsidenten stellen will, muss sie eben gegenüber den Amerikanern ein freundliches Gesicht zeigen. Insofern war tatsächlich der breite Konsens in der Bevölkerung so, dass man diesen Besuch begrüßt hat.

… und dies, obwohl sie eine Demokratin ist, ist man verleitet zu sagen angesichts der nicht geringen Sympathien, die Donald Trump einst aus Taiwan zuflogen.

Grundsätzlich gibt es immer eine gewisse Skepsis gegenüber demokratischen Regierungen in den USA. Traditionell hatte man bessere Beziehungen zu den Republikanern, weil das eben Kommunistenhasser sind. Da hat man dann eine Gemeinsamkeit gesehen und sich mehr Unterstützung erwartet. Naja, historisch hält das eigentlich nicht stand. Richard Nixon war nun ein Kommunistenhasser, und der hat trotzdem die Normalisierung mit Peking betrieben und dafür gesorgt, dass die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan endeten, auch wenn das formal erst unter Carter vollzogen wurde. Diese Befürchtungen hat man jetzt eigentlich kaum noch.

Warum?

Man stellt mit großer Genugtuung fest, dass die antichinesiche Position einer der wenigen Punkte ist, die Republikaner und Demokraten noch verbinden: dass es da einen parteiübergreifenden Konsens gibt, dass China der Rivale und eine Bedrohung ist und Taiwan ein Verbündeter. Gegenwärtig wird in den USA der „Taiwan Policy Act of 2022“ diskutiert. Er wurde von einem republikanischen und einem demokratischen Senator eingebracht, und sollte er durchgehen, dann werden die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan nochmal deutlich aufgewertet.

Was würde das konkret bedeuten?

Taiwan könnte womöglich auch zu einem wichtigen „major non-Nato ally“ erklärt werden. Das wäre eine wichtige Aufstufung und würde Taiwan ermöglichen, bestimmte Waffensysteme zu erwerben, an die man bisher nicht herankommt. Das würde sicherlich die Spannungen zwischen Washington und Peking nochmal deutlich erhöhen.

Welche Bedeutung wird in Taiwan, verglichen mit derartigen tiefgreifenden Entwicklungen, der europäischen Chinapolitik beigemessen?

Höchstens eine sekundäre, vielleicht eher tertiäre. Japan z.B. ist noch deutlich wichtiger als die Europäische Union in dieser Hinsicht. Die europäische Chinapolitik hat keinen guten Ruf hier, sie gilt als zu chinafreundlich, wirtschaftsorientiert und blind gegenüber dem üblen Charakter des chinesischen Regimes. Auch gegenüber der Abhängigkeit von China, in die man sich begibt, wenn man so investiert, dass man erpressbar wird – wie etwa VW. Vor allem die Automobilindustrie gilt als negatives Beispiel, aber es gibt auch noch weitere, wie die Chemieindustrie. Aber man stellt jetzt so langsam fest, dass vor allem das Europäische Parlament zuletzt ein paar anders geartete Initiativen gestartet hat. Auch dass die deutsche Außenministerin sich kritisch zu China geäußert hat, war schon eine Meldung.

Welche Erwartungen lösen Äußerungen wie die von Annalena Baerbock aus?

Man hofft natürlich, dass die EU von ihrer bisherigen Haltung abrückt und sich stärker an die Seite der USA stellt, wenn es darum geht, China Paroli zu bieten. Und natürlich hat man mit großem Wohlwollen festgestellt, dass eine namhafte tschechische Delegation – mit dem Parlamentspräsidenten – hier war und dass Litauen es erlaubt hat, eine Vertretung unter dem Namen „Taiwan-Vertretung“ zu eröffnen und nicht unter der sonst üblichen Bezeichnung „Taipeh-Vertretung“. Das sind kleine Länder, aber so etwas wird hier sehr zur Kenntnis genommen, dann fangen die Leute gleich an zu fragen, wo man z.B. litauisches Bier oder dergleichen kaufen kann. Die Taiwaner sind wirklich verwundet dadurch, dass sie so übersehen werden und ihre nationale Würde nichts zählt, ihr Pass nicht überall anerkannt wird usw. Alle Zeichen der Anerkennung werden honoriert und freuen die Leute wirklich, auch wenn sie natürlich unterscheiden können zwischen dem, was sie einfach nur freut, und dem, was Taiwan tatsächlich politisch nützt.

Was wären denn Schritte der EU und der Bundesrepublik, die Taiwan wirklich nützten?

Man weiß ja, dass derlei auf der Regierungsebene schwierig ist. Aber was die USA eben seit langem machen, ist, dass sie über den Kongress und den Senat – also das Parlament – den Kontakt pflegen. Man würde es sicherlich sehr zu schätzen wissen, wenn dies seitens des Europaparlaments und der europäischen Nationalparlamente ähnlich gehandhabt würde. Es kommen durchaus manchmal Bundestagsabgeordnete zu Besuch. Aber der Repräsentant Taiwans in der Bundesrepublik hat bereits angeregt: Warum kommt nicht einmal die Bundestagspräsidentin mit einer Delegation?

Um nicht nur die EU und die Nationalstaaten in die Pflicht zu nehmen: Was kann wiederum auf kommunaler und zivilgesellschaftlicher Ebene geschehen?

Es geht darum, dass die Beziehungen auf allen Ebenen ausgebaut werden: etwa durch Städtepartnerschaften. Prag ist ja eine solche mit Taipeh eingegangen und hat dafür diejenige mit Peking aufgegeben. So etwas wäre – auch von deutscher Seite – ein Schritt, der eine gewisse symbolische, aber eben nicht nur symbolische Wirkung hätte, sondern dazu beitragen würde, Taiwan sichtbarer zu machen, und Taiwan Möglichkeiten geben würde, sich in Europa zu präsentieren. Das gleiche gilt für Wissenschafts- und Kulturaustausch. Da passiert viel, aber es ist noch viel Luft nach oben.

Das Gespräch führte Tilman Asmus Fischer.