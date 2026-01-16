- Warum Berlins Syrienkurs hochriskant ist
Ahmed al-Shar’a gibt sich moderat, doch seine bewaffnete Basis bleibt ideologisch radikalisiert. Deutschlands Syrienpolitik vertraut auf Worte statt auf Taten – und übersieht, wie jihadistische Narrative in Syrien und der Diaspora fortwirken.
Am Jahrestag des Sturzes des Assad-Regimes skandierten uniformierte Kämpfer aus den Reihen Ahmed al-Shar’as öffentlich: „Gaza, wir kommen.“ Die Bilder verbreiteten sich rasch über soziale Medien. Sie zeigen bewaffnete Einheiten, die sich nicht als nationale Stabilisierungsakteure inszenieren, sondern als Teil eines fortbestehenden transnationalen, ideologisch aufgeladenen Konfliktnarrativs. Dieses Ereignis ist mehr als eine symbolische Entgleisung. Es ist ein analytischer Schlüssel zum Verständnis der sicherheitspolitischen Realität in Syrien – und ihrer Bedeutung für Deutschland.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.