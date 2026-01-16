Syriens neuer Machthaber besucht Friedrich Merz - Warum Berlins Syrienkurs hochriskant ist

Ahmed al-Shar’a gibt sich moderat, doch seine bewaffnete Basis bleibt ideologisch radikalisiert. Deutschlands Syrienpolitik vertraut auf Worte statt auf Taten – und übersieht, wie jihadistische Narrative in Syrien und der Diaspora fortwirken.