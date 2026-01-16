Ahmed al-Shar’a
Syriens neuer Machthaber besucht Friedrich Merz Warum Berlins Syrienkurs hochriskant ist

Ahmed al-Shar’a gibt sich moderat, doch seine bewaffnete Basis bleibt ideologisch radikalisiert. Deutschlands Syrienpolitik vertraut auf Worte statt auf Taten – und übersieht, wie jihadistische Narrative in Syrien und der Diaspora fortwirken.

EIN GASTBEITRAG VON MARWAN ABOU-TAAM am 18. Januar 2026

Dr. Marwan Abou-Taam, geboren in Beirut, promovierte bei Bassam Tibi an der Universität Göttingen über islamistischen Terrorismus und arbeitete in Forschung und Lehre.

Am Jahrestag des Sturzes des Assad-Regimes skandierten uniformierte Kämpfer aus den Reihen Ahmed al-Shar’as öffentlich: „Gaza, wir kommen.“ Die Bilder verbreiteten sich rasch über soziale Medien. Sie zeigen bewaffnete Einheiten, die sich nicht als nationale Stabilisierungsakteure inszenieren, sondern als Teil eines fortbestehenden transnationalen, ideologisch aufgeladenen Konfliktnarrativs. Dieses Ereignis ist mehr als eine symbolische Entgleisung. Es ist ein analytischer Schlüssel zum Verständnis der sicherheitspolitischen Realität in Syrien – und ihrer Bedeutung für Deutschland.

