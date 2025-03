Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Das war zu erwarten. Svenja Schulze, Bundesministerin für „wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ (etwas weniger euphemistisch formuliert: für Entwicklungshilfe), sieht sich wohl spätestens nach der Zustimmung der Union zu neuen Superstaatsschulden („Reform der Schuldenbremse“ und 500-Milliarden-„Sondervermögen“) am Drücker. Sie hat gerade verkündet, dass sie „sehr, sehr gerne Ministerin in diesem Bereich bleiben“ will.

Dass sie gute Chancen dafür hat, war schon vorher aus SPD-Kreisen zu vernehmen. Dafür spricht allein schon, dass es weder in ihrer eigenen, geschmolzenen Fraktion noch in der leicht gewachsenen Unionsfraktion jemanden gibt, der den Posten unbedingt haben will und dies mit Macht betreiben könnte. Die beiden bisherigen Entwicklungspolitiker der Union, Volkmar Klein und Hermann Gröhe, sind freiwillig nicht mehr zur Wahl angetreten. Aber eine andere Politik wäre auch von ihnen kaum zu erwarten.