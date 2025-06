Für viele Bürger am Kap sind der Brand in der Herzkammer der südafrikanischen Demokratie und seine bizarren Umstände zum Sinnbild für den Zustand eines Staates geworden, der im Mai 1994 mit dem Amtsantritt der Freiheitsikone Nelson Mandela als erstem schwarzen Staatspräsidenten noch als Hoffnungsträger für einen ganzen Kontinent galt. 30 Jahre später steht das Land nicht nur vor den Trümmern seines Parlaments, sondern auch des politischen Traumes einer prosperierenden und mit seiner (blutigen) Geschichte versöhnten Nation. Jahrelang wurden die staatlichen Institutionen von der Justiz über die Polizei bis zur Verwaltung von dem bis vor kurzem allein regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) geschleift und sind in diesem Prozess schwer beschädigt worden.