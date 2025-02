Nach Mexiko, Kanada und Gaza sind die Erschütterungen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Politbebens nun auch in Südafrika angekommen – und haben dort in Medien wie Politik für reichlich Empörung gesorgt. Doch nicht alles, was Donald Trump derzeit außenpolitisch umtreibt, muss schlecht oder größenwahnsinnig sein. Seine jüngste Intervention in Südafrika könnte sich am Ende sogar als ausgesprochen nützlich entpuppen, auch wenn Trump sie wieder einmal mit eher dürftigen Argumenten unterfütterte.

Im Kern trifft er bei allen Übertreibungen dennoch den entscheidenden Punkt: Das von ihm scharf kritisierte neue Enteignungsgesetz erweist sich bei genauerem Hinsehen als pures Gift für die Wirtschaft des Landes – und könnte nicht nur dessen Nahrungsmittelsicherheit sondern auch gesellschaftlichen Frieden schon mittelfristig akut gefährden. Kaum auszudenken, wenn ausgerechnet der einstige Hoffnungsträger Afrikas zu einem weiteren gescheiterten Staat auf einem Kontinent werden würde, in dem wirtschaftliche Erfolgsstorys rar gesät sind. Die Geschichte Afrikas lehrt jedenfalls, dass auf die Verabschiedung von Enteignungsgesetzen, wie etwa in Simbabwe, wenig später der wirtschaftliche und soziale Kollaps folgte.