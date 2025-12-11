Sturz des Assad-Regimes vor einem Jahr - Jubelfeiern ohne Solidarität mit Alawiten, Drusen und Christen

Tausende Syrer feierten in Europa den Sturz Assads vor einem Jahr. Kein Thema bei diesen Freudenfesten: die zunehmende Verfolgung religiöser Minderheiten. Unter dem neuen islamistischen Regime kommt es immer wieder zu Terror und Massakern.