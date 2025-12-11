- Jubelfeiern ohne Solidarität mit Alawiten, Drusen und Christen
Tausende Syrer feierten in Europa den Sturz Assads vor einem Jahr. Kein Thema bei diesen Freudenfesten: die zunehmende Verfolgung religiöser Minderheiten. Unter dem neuen islamistischen Regime kommt es immer wieder zu Terror und Massakern.
Tausende Syrer haben am vergangenen Sonntag den ersten Jahrestag des Assad-Sturzes genutzt, um auf deutschen Straßen zu feiern. Der Tyrann selbst lebt jetzt im russischen Exil, womit die Terrorherrschaft seiner Familie an ihr Ende gekommen ist. Dass die Teilnehmer der Demonstrationen das bejubelten, ist verständlich, doch fällt ein bedenkliches Detail auf: ihre ausbleibende Solidarisierung mit den Christen, Drusen und Alawiten im Land. Drei Minderheiten, die sich seit Assads Sturz im Visier islamistischer Mörderbanden befinden.
-
