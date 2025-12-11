Syrer-Demo auf Berliner Alexanderplatz
Exil-Syrer feiern am 7. Dezember auf dem Berliner Alexanderplatz den Jahrestag des Sturzes von Assad / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Sturz des Assad-Regimes vor einem Jahr Jubelfeiern ohne Solidarität mit Alawiten, Drusen und Christen

Tausende Syrer feierten in Europa den Sturz Assads vor einem Jahr. Kein Thema bei diesen Freudenfesten: die zunehmende Verfolgung religiöser Minderheiten. Unter dem neuen islamistischen Regime kommt es immer wieder zu Terror und Massakern.

VON GIDEON BÖSS am 11. Dezember 2025 4 min

Autoreninfo

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Tausende Syrer haben am vergangenen Sonntag den ersten Jahrestag des Assad-Sturzes genutzt, um auf deutschen Straßen zu feiern. Der Tyrann selbst lebt jetzt im russischen Exil, womit die Terrorherrschaft seiner Familie an ihr Ende gekommen ist. Dass die Teilnehmer der Demonstrationen das bejubelten, ist verständlich, doch fällt ein bedenkliches Detail auf: ihre ausbleibende Solidarisierung mit den Christen, Drusen und Alawiten im Land. Drei Minderheiten, die sich seit Assads Sturz im Visier islamistischer Mörderbanden befinden.

