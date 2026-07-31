Streit unter polnischen Nationalpatrioten - Untergang der PiS Kaczyńskis oder eine politische Finte?

PiS vor der Zerreißprobe: Jarosław Kaczyński wollte Mateusz Morawiecki aus der Partei werfen – und zog überraschend zurück. Hinter dem Machtkampf steht mehr als persönlicher Streit: Es geht um die Zukunft der polnischen Rechten und die Wahlen 2027.