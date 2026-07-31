- Untergang der PiS Kaczyńskis oder eine politische Finte?
PiS vor der Zerreißprobe: Jarosław Kaczyński wollte Mateusz Morawiecki aus der Partei werfen – und zog überraschend zurück. Hinter dem Machtkampf steht mehr als persönlicher Streit: Es geht um die Zukunft der polnischen Rechten und die Wahlen 2027.
Eigentlich hätte Anfang der Woche die Sache erledigt sein sollen: der Rausschmiss des früheren Premierministers Mateusz Morawiecki und einer Gruppe von fast 40 Sejm-Abgeordneten aus der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS). Doch der PiS-Gründer und -Vorsitzende Jarosław Kaczyński machte überraschend einen Rückzieher: Die Frage der weiteren Mitgliedschaft der Parteirebellen um Morawiecki solle nun erst einmal der Disziplinarausschuss der PiS überprüfen. Und das kann dauern.
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