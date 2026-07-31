Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński / picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel

Streit unter polnischen Nationalpatrioten Untergang der PiS Kaczyńskis oder eine politische Finte?

PiS vor der Zerreißprobe: Jarosław Kaczyński wollte Mateusz Morawiecki aus der Partei werfen – und zog überraschend zurück. Hinter dem Machtkampf steht mehr als persönlicher Streit: Es geht um die Zukunft der polnischen Rechten und die Wahlen 2027.

VON THOMAS URBAN am 2. August 2026 11 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Eigentlich hätte Anfang der Woche die Sache erledigt sein sollen: der Rausschmiss des früheren Premierministers Mateusz Morawiecki und einer Gruppe von fast 40 Sejm-Abgeordneten aus der nationalpopulistischen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS). Doch der PiS-Gründer und -Vorsitzende Jarosław Kaczyński machte überraschend einen Rückzieher: Die Frage der weiteren Mitgliedschaft der Parteirebellen um Morawiecki solle nun erst einmal der Disziplinarausschuss der PiS überprüfen. Und das kann dauern.

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