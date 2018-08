Der Jubel war verfrüht. Nach langem Überlegen entschied sich Graham King gegen das Angebot. Denn „der Film brauchte das Kino, um die gewünschte Wirkung zu entfalten“. Solche Offerten zeigen: Die Streamingunternehmen scheinen nichts unversucht zu lassen, um dem Kino seine Geschichten wegzunehmen. Was insbesondere für den Branchenriesen Netflix gilt, der 2018 über acht Milliarden Dollar für Filme und Serien ausgeben will, um seine 125 Millionen Abonnenten – Stand: erstes Quartal 2018 – bei der Stange zu halten und neue Kunden zu ködern. Anders als etwa bei Amazon, das eine Kinoauswertung zulässt, werden die Netflix-Eigenproduktionen in der Regel nicht mehr im Großformat auf der Leinwand präsentiert. Ihr Schicksal bleibt die Mattscheibe. Für 2018 sind 80 Filme exklusiv bei Netflix angesetzt. Zum Vergleich: Disney, das Studio von Marvel und „Star Wars“, brachte letztes Jahr gerade einmal sieben Produktionen in die Kinos.