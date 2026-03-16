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Nato-Übung Steadfast Dart in der Ostsee, 18.02.2026 / picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Straße von Hormus Europa muss am Golf militärisch eingreifen

Mit Appellen wird die Straße von Hormus nicht wieder passierbar. Die europäischen Staaten können und sollten jetzt nicht nur fordern, sondern im eigenen Interesse handeln. Auch militärisch.

VON RICHARD DREXL am 16. März 2026 6 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

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Es gehört zu den paradoxen Konstanten der internationalen Politik, dass große Krisen selten aus sorgfältig geplanten Strategien entstehen, sondern aus einer Mischung aus Improvisation, innenpolitischem Kalkül und persönlicher Unberechenbarkeit. Der erratische amerikanische Präsident Donald Trump hat die Welt in eine solche Lage manövriert. Seine Entscheidungen, seine Drohungen, seine impulsive Außenpolitik haben zur Entzündung eines Pulverfasses beigetragen, dessen Folgen nun weit über die unmittelbar betroffene Region hinausreichen.

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christoph ernst | Mo., 16. März 2026 - 11:49

Nicht der "erratische amerikanische Präsident Donald Trump hat die Welt in eine solche Lage manövriert", sondern Chinas Lieferungen von Hyperschallwaffen an Iran. Das zwang die USA und Israel zum Eingreifen. Iran drohte von einem ständigen Ärgernis zu einer echten Gefahr für die gesamten Westen zu werden. Über Iran hätte Xi Jinping die arabische Halbinsel und die Energieversorgung der halben Welt kontrollieren können.
Insofern kämpfen die USA und Israel da auh für die vitalen Interessen Europas. Wenn die Europäer zu dumm sind, das zu begreifen, haben sie selbst schuld. Dass die USA sie dann künftig im Regen stehen lassen, ist auch absehbar.

Armin Latell | Mo., 16. März 2026 - 13:37

wir stehen de facto im Regen, mit oder ohne usa. Schließlich haben wir uns das so ausgesucht. Warum um fossile Energieträger kämpfen? Wir wollen uns doch davon unabhängig machen, zerstören unsere Industrie, und retten, sozusagen als "Synergieeffekt", auch noch das Weltklima. Mehr Regen geht nicht!

ich stimme Ihnen ja zu, aber wenn China den globalen Energiemarkt kontrolliert, machen wir ein noch dümmeres Gesicht als ohnehin schon. Schlimmer geht immer. Eben um das zu verhindern, dürfte Trump diesen Krieg führen, und es wäre aus einer ganzen Reihe von Gründen weise, wenn die Europäer ausnahmsweise mal im übergeordneten Interesse des 'Westens' insgesamt und im eigenen Interesse handelten.

W. Böhm | Mo., 16. März 2026 - 13:47

Oder meine Sie ihren Kommentar ernst ??
Wo haben sie dasss Märchen mit den Hyperschallwaffen her ?
Iran besitzt weder Interkontinentalraketen, noch Atomwaffen, noch Flugzeuge mit entsprechender Reichweite um auch nur in die Nähe der USA zu gelangen.
Trumphat jetzt innerhalb von 6 Monaten 3 völkerechtswidrige Angriffkriege begonne und gleichzeiet eine wahrscheinlichen Völkermprd in GAZA unterstützt .... aber böse sind immer die Russen ? Oder China ?? Dass seit 30 (!) Jahren an keinem Krieg mehr beteiligt war ?
Junge Junge .... bitte gleichen Sie ihre Meinung mal mit der Realität ab ... ;)

Klaus Funke | Mo., 16. März 2026 - 12:03

Warum sollte Europa für Trump jetzt die Kastanien aus dem Feuer holen? Trump hat wiederholt erklärt, was er von Europa hält. Nämlich nichts. Genauso wenig wie von den anderen Ländern, die er jetzt um Hilfe bittet. Nein, die Suppe sollte er alleine auslöffeln. Er hat es angerührt bzw. sich von Israel hineinziehen lassen. Nun macht das mal alleine zu Ende. Wenn ihr es zu Ende kriegt. Und China, Indien oder gar die Russen werden den Teufel tun und sich hier die Finger verbrennen. Es zeigt sich nämlich eines ganz klar: Die USA werden den Iran nicht bezwingen, so wie die USA keinen Krieg seit über 30 Jahren mehr gewonnen haben. Trump wird nun an seinem Übereifer zugrunde gehen oder zumindest schwer daran zu kauen haben. Pech, Mr. Trump. Und Adé auch für die Zwischenwahlen. Du wirst absaufen, mein Lieber. Und Recht geschieht dir. Da können sie den Krieg sogar zur heiligen Sache erklären, das ist immer das letzte, aber es wird nix. Das Ding ist vorbei. Und Putin und Xi feixen sich eins. 😜

Zu Israel: Waren Sie schon mal dort ? Wir ja und haben in einer Zeit Israel besucht wo uns keinerlei kriegerische Auseinandersetzungen bekannt waren und dennoch gab es Arlam und die Straßen leergefegt.
Beim Besuch der Klagemauer rund herum sichtbar Scharfschützen im Anschlag. Massada, wer die Geschichte kennt, kann die Israelis bis in die Gegenwart verstehen…..
Und zu Amerika: Iran hat seit der Regierungen der Geistlichkeiten allen westlichen Staaten wegen ihres ehemals freiheitlichen Demokratischen Systems den Krieg erklärt allen voran den uSA & Israel dem deren Existensrecht abgesprochen wurde. Ich kann den deutschen Politikern ihre Ablehnende Haltung nachvollziehen. Denen ist es Scheißegal wieviel Diesel Benzin und Heizöl kosten . Je höher, um so mehr fließen die Steuern. Was sagte Schneider Umwetminister & a d Osten + SPD: wem der Diesel zum Tanken zu teuer ist, sollte doch auf ein E Auto umsteigen. Ohne weitere Worte …..
Und dann fragen warum die Blauen sich verdoppeln
MfG ad ER

des Irans am 07.2.23 das Menschheitsverbrechen gegen Israel begangen hatte, hat der oberste Kindskopf der bunten Republik Waffenlieferungen nach Israel untersagt. Bei fast allen UN Resolutionen hat die bunte Republik gegen Israel gestimmt. Der Steinmeier hat den Ayatollahs auch in meinem Namen zu 40 Jahren Mord und Totschlag gratuliert, ungeachtet dessen, was die Staatsräson Israel davon hält. Ich bin für jede Unterstützung Israels, aber in der Straße von Hormus haben wir nichts zu suchen, wenn wir noch nicht einmal gegen diejenigen vorgehen, die unsere Energieinfrastruktur vor der Haustüre weggebombt haben, ja, noch nicht einmal offiziell wissen wollen, wer das war.

Ja das stimmt schon. Statt die, die für die Energieverteuerung besser radikale Energiewende verantwortlich sind zum Teufel zu jagen sind die immernoch durch ihr gemeinsames Machtbündniss = Brandmauer im Buntland und EU immer noch an der Macht und bestimmen weiter den Kurs ins grün rot schwarze Nirvana. Wenn die Oberbürokratin der EU offen zu gibt, dass der Atomausstieg „ein strategischer Fehler war“, dessen Veröffenlichung eine Randnotitz statt einem medialen Aufschrei wert war ist weder Deutschland noch der EU zu helfen.
Aber Herr Latell, diesen Unsinn der aus der EU kommt, und der in diesem Land bereits geschehen ist, füllt Bibliotheken ……. wie sollen da 1000 Zeichen reichen ?
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Armin Latell | Mo., 16. März 2026 - 13:05

Der Autor verwechselt Europa mit der EU. Es ist schon sehr merkwürdig: da schwelgen Politiker der eu in Kriegsphantasien gegen Russland, sind bereit, einen bewaffneten militärischen Konflikt vom Zaun zu brechen, weil der Ukrainekrieg ja angeblich „unser“ Krieg sei, aber im Fall Iran geht er uns plötzlich nichts an? In der Ostsee werden in Akten von Piraterie Schiffe der sog. russ. Schattenflotte gekapert, zur Unterstützung gegen den Iran zieht man aber den Schwanz ein. Die „strukturelle Misere“ hat mehrere Namen: Merz, von der Leyen, Baerbock, Habeck und all deren untergeordnete Kollaborateure in den Blockparteien. Diesen Krieg haben Israel und die USA vom Zaun gebrochen, jetzt sollen alle anderen den Kopf hinhalten? M.M: beide Kriege gehen uns zunächst nichts an. Die letzten bunten Regierungen haben vorher schon das Land in Grund und Boden regiert, der Zustand der Bw ist unterirdisch, vom Rest ganz zu schweigen. Die deutschen Interessen? Woke, Einfalt, Dummheit, Weltrettung.

Armin Latell | Mo., 16. März 2026 - 13:08

Wir lassen uns unsere Energieinfrastruktur vor der Nase wegbomben, Null, Nada Antwort, Reaktion darauf, verschämtes Schweigen über diese faktische Kriegserklärung, und jetzt sollen wir uns an einem Krieg für andere beteiligen? Am A.... die Räuber!

C. Schnörr | Mo., 16. März 2026 - 13:26

... hat ja unlängst festgestellt, dass "andere die Drecksarbeit" für Deutschland machen, bei gleichzeitiger hochmütig-moralischer Selbsterhebung und Verweis auf "diplomatische Bemühungen", die genau die aktuelle Lage (Iran) erst befördert haben. Der Fall wird kommen.

Ingbert Jüdt | Mo., 16. März 2026 - 13:32

Das ist ein grotesker Selbstbetrug. Denn um zu solcher Leichtfertigkeit fähig zu sein, muss ein Staat nur von sich selbst ideologisch besoffen genug sein. Und genau das charakterisiert das Auftreten der USA seit Bush jr, nachdem es von den »Neocons« in den 90er Jahren ideologisch vorbereitet worden war. Europa hat das, besoffen von demselben Fusel, im Wesentlichen geduldet oder beklatscht, und die eigenen Angriffskriege notorisch als Bagatelldelikte behandelt. Es war der westliche bewaffnete Unilateralismus, der die 1990 noch mögliche Welt der Diplomatie und Verständigung leichtfertig durch den Wolf gedreht und die Hobbessche Welt von heute als sich selbst erfüllende Prophezeiung erschaffen hat.

Man muss »die Mullahs« gar nicht zum antiimperialistischen Widerstand aufblasen, um zu sehen, dass dem Westen diese Politik heute quittiert wird. It’s the Weltgeist, stupid! Eine Meerenge vor der Haustür des Iran im Drohnenzeitalter militärisch offenzuhalten, wird als blutige Dummheit enden!

Walter Buehler | Mo., 16. März 2026 - 15:31

... ermöglicht es jedem braven Deutschen, der da kämpfen will, über eine private "Sicherheitsfirma" als Milizionär/Söldner in einem echten militärischen Konflikt mitkämpfen zu dürfen.

Das sieht man in den "internationalen" Divisionen Selenskis und in russischen Gruppen (Gruppe Wagner). Irgendein Ölkonzern, ein Märchenfürst aus 1001 Nacht, ein Medienmogul oder ein interessierter Staat wird für ein ausreichendes Gehalt sorgen, so dass Sie beim echten Krieg mitspielen können.
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Warum sich damit begnügen, andere vom Sofa aus anzufeuern, den Kampf zu führen, den man so sehr herbeiwünscht?
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Selbst ist der Mann, Herr Drexl! Auf! Mit Drohne und Laptop unterm Arm, auf zum Golf!
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Warum sollen denn meine Kinder und Enkel für Ihre politischen Anschauungen kämpfen?
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PS: Der heutige Zustand der Bundeswehr ist doch im Kern vom Bundesverteidigungsministerium herbeigeführt worden, in dem Sie tätig waren. Zufrieden?

Herr Buehler, danke für ihren Beitrag, ich stimme Ihnen voll zu. Seit Monaten darf Herr Drexl hier Werbung für Kriegseinsätze und die NATO verbreiten. Egal welches Thema es war, er kennt nur militärisches Eingreifen als Lösung! Widerlich!

Hans Süßenguth-Großmann | Mo., 16. März 2026 - 16:11

NS 2 und die Druschba Pipeline in Betrieb zu nehmen und dann wären wir ein bisschen weiter und der Golf ginge uns sonstwo vorbei. China verhandelt mit dem Iran über seine Durchfahrt und ob Taiwan, Japan und Südkorea Öl und Gas beziehen ist seine geringste Sorge. In der Iran Geschichte haben Bibi und Trump so grandios wie Putin verkalkuliert.

A. Müller | Mo., 16. März 2026 - 16:52

Ausnahmsweise muss ich unserem Außenminister für die Zurückhaltung bei dieser von Trump geplanten Operation Recht geben. Die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr frei zu machen und zu sichern ist eine Sache, die auch schnell eskalieren kann. Außerdem ist es zwecklos: Welche seriöse Reederei würde selbst bei freier Durchfahrt noch Schiffe in dieses Krisengebiet schicken? Ein versehentlicher Treffer kann immer passieren, ob die Navy dort jetzt herum schippert oder nicht. In diesem Fall ginge der Schaden schnell in die Milliarden! Keine Versicherung sichert dieses Risiko ab! Keine Reederei möchte dieses Risiko eingehen. Wir sprechen hier nicht von Bananendampfern sondern von Tankern die Öl, Gas oder Grundstoffe für die Düngemittelindustrie geladen haben!

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