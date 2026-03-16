- Europa muss am Golf militärisch eingreifen
Mit Appellen wird die Straße von Hormus nicht wieder passierbar. Die europäischen Staaten können und sollten jetzt nicht nur fordern, sondern im eigenen Interesse handeln. Auch militärisch.
Es gehört zu den paradoxen Konstanten der internationalen Politik, dass große Krisen selten aus sorgfältig geplanten Strategien entstehen, sondern aus einer Mischung aus Improvisation, innenpolitischem Kalkül und persönlicher Unberechenbarkeit. Der erratische amerikanische Präsident Donald Trump hat die Welt in eine solche Lage manövriert. Seine Entscheidungen, seine Drohungen, seine impulsive Außenpolitik haben zur Entzündung eines Pulverfasses beigetragen, dessen Folgen nun weit über die unmittelbar betroffene Region hinausreichen.
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