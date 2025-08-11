Entscheidung mit doppeltem Boden - Was die „Buy European First“-Politik mit dem Waffenembargo gegen Israel zu tun hat

Deutschland stellt sich in die Reihe jener Staaten, die ihre militärische Unterstützung für Israel reduziert oder eingestellt haben. Die Entscheidung ist nur teilweise ein politischer Gesinnungswechsel. Sie hat auch mit der Rüstungsstrategie der EU zu tun.