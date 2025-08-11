Merz
Entscheidung mit doppeltem Boden Was die „Buy European First“-Politik mit dem Waffenembargo gegen Israel zu tun hat

Deutschland stellt sich in die Reihe jener Staaten, die ihre militärische Unterstützung für Israel reduziert oder eingestellt haben. Die Entscheidung ist nur teilweise ein politischer Gesinnungswechsel. Sie hat auch mit der Rüstungsstrategie der EU zu tun.

VON MIRJAM EPSTEIN am 11. August 2025 5 min

Fast zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs der Hamas auf Israel haben sich die Koordinaten verschoben. Der ausnahmslosen Unterstützung des jüdischen Staates ist eine wachsende Skepsis gewichen – der Art, wie und zu welchem Preis die Hamas zerschlagen werden soll. Während im Gazastreifen die Gefechte also unvermindert weitergehen und ein Waffenstillstand in weiter Ferne liegt, ziehen sich internationale Bündnispartner – einer nach dem anderen – zurück. 

Im November 2024 hatte der Internationale Strafgerichtshof bereits einen Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erlassen. Völkerrechtler und UN-Vertreter prangern seitdem die humanitäre Lage im Gazastreifen an und werfen Israel Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Lange hielt sich Deutschland – historisch engster Verbündeter Israels in Europa – mit scharfer Kritik zurück. Seit Friedrich Merz Kanzler ist, hat sich der Ton jedoch spürbar verschärft. 

Ingofrank | Mo., 11. August 2025 - 13:56

nach Israel zu reduzieren, ist erst einmal als Retour- Kutsche für die von der Union nicht mitgetragenen Linken, dem Verbotsantrag der AfD befürwortende und den damit verbundenen Parteitagsbeschluss der SPD umsetzende Richterin, geschuldet. Auch die Befriedung in der vor genannten Problematik in Richtung grüner Sekte und den dunkelroten Socken als 2/3 Mehrheitsbeschffer, sollte nicht unterschätzt werden.
Erst dann kommen die Aufrüstung Deutschlands als finanziellen und materiellen „Ausgleich“ ……um nicht von „Sparzwang“ zu reden ……
Das er durch seine einsame Entscheidung und seinen Rechtfertigungsversuchen den Druck im innerparteilichen Kessel erhöht hat, das zu vorauszusehen, ist er viel zu arrogant und weit weg von der CDU Basis u n d vor allen den „eisernen“ CDU Wählern. Auch das Söder wiederum aus dem „Merzschen Dilemma“ auch noch Punkte sammeln konnte, hatte er gar nicht auf dem Schirm …. der „Einsame, von Gott und Partei verlassene Kanzler“.
MfG aus der Erfurter Republik

Maria Arenz | Mo., 11. August 2025 - 14:40

für diesen HIntergrundartikel. Das ist wichtig zu wissen, lässt Merz aber eher in noch schlechterem Licht dastehen. So, als ob er nur auf einen Vorwand gewärtet hätte. um sich in die Phalanx der Hamasverester einreihen zu können

