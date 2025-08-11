- Was die „Buy European First“-Politik mit dem Waffenembargo gegen Israel zu tun hat
Deutschland stellt sich in die Reihe jener Staaten, die ihre militärische Unterstützung für Israel reduziert oder eingestellt haben. Die Entscheidung ist nur teilweise ein politischer Gesinnungswechsel. Sie hat auch mit der Rüstungsstrategie der EU zu tun.
Fast zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs der Hamas auf Israel haben sich die Koordinaten verschoben. Der ausnahmslosen Unterstützung des jüdischen Staates ist eine wachsende Skepsis gewichen – der Art, wie und zu welchem Preis die Hamas zerschlagen werden soll. Während im Gazastreifen die Gefechte also unvermindert weitergehen und ein Waffenstillstand in weiter Ferne liegt, ziehen sich internationale Bündnispartner – einer nach dem anderen – zurück.
Im November 2024 hatte der Internationale Strafgerichtshof bereits einen Haftbefehl gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erlassen. Völkerrechtler und UN-Vertreter prangern seitdem die humanitäre Lage im Gazastreifen an und werfen Israel Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Lange hielt sich Deutschland – historisch engster Verbündeter Israels in Europa – mit scharfer Kritik zurück. Seit Friedrich Merz Kanzler ist, hat sich der Ton jedoch spürbar verschärft.
