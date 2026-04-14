Steuersenkung nach Massenprotesten in Irland - Die Iren zeigen, wie der Steuer-Staat gebändigt werden kann

In Irland zwingen Massenproteste den Staat endlich, das zu tun, was Regierungspolitiker freiwillig nie wollen: Steuern senken. Die allzu fügsamen Deutschen sollten es den Iren gleichtun und den gierigen Staat in die Schranken weisen.