- Die Iren zeigen, wie der Steuer-Staat gebändigt werden kann
In Irland zwingen Massenproteste den Staat endlich, das zu tun, was Regierungspolitiker freiwillig nie wollen: Steuern senken. Die allzu fügsamen Deutschen sollten es den Iren gleichtun und den gierigen Staat in die Schranken weisen.
Die Deutschen, spottete Lenin, kaufen sich eine Bahnsteigkarte, wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen. Tatsächlich neigen die Deutschen zur Gefügigkeit gegenüber Obrigkeiten. Die Iren weniger.
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