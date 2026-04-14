Dublin
Demonstration in Dublin, 11.04.2026 / picture alliance/dpa/PA Wire | Niall Carson

Steuersenkung nach Massenprotesten in Irland Die Iren zeigen, wie der Steuer-Staat gebändigt werden kann

In Irland zwingen Massenproteste den Staat endlich, das zu tun, was Regierungspolitiker freiwillig nie wollen: Steuern senken. Die allzu fügsamen Deutschen sollten es den Iren gleichtun und den gierigen Staat in die Schranken weisen.

VON FERDINAND KNAUSS am 15. April 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Die Deutschen, spottete Lenin, kaufen sich eine Bahnsteigkarte, wenn sie einen Bahnhof stürmen wollen. Tatsächlich neigen die Deutschen zur Gefügigkeit gegenüber Obrigkeiten. Die Iren weniger. 

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Markus Michaelis | Mi., 15. April 2026 - 14:48

Ja, Bürger gehen Staat ist es auch ein wenig, aber nicht nur und ich glaube sogar zum kleineren Teil. Der Hauptkonflikt ist schon Bürger gegen Bürger, weil hinter den immer steigenden Staatsausgaben schon auch Bürger stehen, die das aus den verschiedensten Gründen generell oder speziell für ihre Maßnahmen gut finden.

Und die Staatsausgaben werden ja nur zum kleineren Teil ins Ausland verschoben. Der größere Teil kommt ja anderen Bürgern zugute, über staatliche Hilfsleistungen, staatliche Subventionen und am allermeisten denke ich über stellen direkt beim Staat oder im staatlich finanzierten Sektor.

Die spannenden Diskussionen sollten daher zwischen den Bürgern laufen, weniger die Bürger gemeinsam gegen "den Staat".

Heidemarie Heim | Mi., 15. April 2026 - 16:41

Hätte der nur wenn er es wünschte, schwerhörige österreichische Schwiegervater von Sissi gesagt;) geehrter Herr Knauß! Denn in der Tat habe ich nix davon mitbekommen. Das ist ja fast wie "Sometime they`ll give a war and nobody will come" von Carl Sandburg (1878-1967).
Wohingegen ich bei ihrer Bemerkung, dass das Interesse UNSERER Parlamentarier bzgl. Steuersenkung/Entlastung offensichtlich stark abgenommen hätte, wieder lachen😂 konnte.
Derweil ich überlege wo ich einen Sack Tee herbekomme um denselben nach Bostoner Vorbild im nächsten Gewässer zu versenken, um dem für mich zuständigen FA zu demonstrieren, dass ich nun bereit und entschlossen bin den Aufstand zu proben!!!
Ähnlich dem Bankräuber, welcher darauf hingewiesen wurde dass der Tresor schon geschlossen ist, und daraufhin um die Ausstellung eines Sparbuchs nachsucht🤑.
Aber vielleicht erklärt sich der Unwillen der Deutschen sich zu erheben am Zustand unserer Bahnhöfe🤔??"Es fährt ein Zug nach Nirgendwo....".(Chr. Anders 1972)

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